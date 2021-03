LeBron James schrie auf, später folgte die Meldung: "Out indefinitely", Ausfall für unbestimmte Zeit. Seine Verletzung im Spiel der LA Lakers gegen Atlanta könnte so schwerwiegend sein, dass in der US-Basketballliga NBA das Rennen um die Playoffs durcheinander gerät. James, 36, war mit Gegenspieler Solomon Hill kollidiert, eine Allerweltsszene - aber der Hawks-Profi erwischte James am rechten Knöchel. "Dass dir jemand so ins Bein springt, ist nicht notwendig", kritisierte James' Kollege Dennis Schröder, der die 94:99-Niederlage trotz 16 Punkten und sieben Vorlagen nicht abwenden konnte. James selber humpelte in die Kabine und ließ seine Wut an einem Klappstuhl aus. Der Unmut der Lakers war verständlich, mit mehr Geschick hätte Hill die Situation anders lösen können. James dürfte in der entscheidenden Phase der regulären Saison fehlen. Dass die Lakers ohne ihn und den angeschlagenen Anthony Davis noch Erster im NBA-Westen werden, ist unwahrscheinlich. James selber teilte mit, er werde zurückkehren - hoffentlich rechtzeitig zum Playoff-Start in zwei Monaten. Es geht schließlich um den Titel.