50 000 Dollar Strafe in NBA

Miles Bridges von den Charlotte Hornets muss für seinen Wutausbruch nach dem Verpassen der NBA-Playoffs 50 000 US-Dollar Strafe zahlen. Das teilte die nordamerikanische Basketball-Profiliga mit. Es ist die höchste individuelle Strafe, die die NBA in dieser Saison gegen einen Spieler für ein Vergehen ausgesprochen hat. Bridges, 24, hatte bei der 103:132-Niederlage bei den Atlanta Hawks am Mittwoch frustriert seinen Mundschutz in Richtung Zuschauer geworfen und damit eine junge Frau getroffen. Der Power Forward war wegen zweier technischer Fouls des Feldes verwiesen worden.