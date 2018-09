13. September 2018, 18:51 Uhr Urteile Ruhe, bitte

Eine Hausordnung soll für Frieden im Mietshaus sorgen. Tut sie aber oft nicht. Dann müssen die Gerichte entscheiden.

Von Andrea Nasemann

Wer in einer Mietwohnung wohnt, unterwirft sich häufig nicht nur den Regelungen im Mietvertrag. Meist gibt es auch noch eine Hausordnung, die Regeln für das Miteinander der Bewohner enthält. Gemeint sind vor allem Bestimmungen, die die Hausbewohner vor Belästigungen und Lärm schützen sollen. Darüberhinaus enthält sie oft auch Regelungen zur Benutzung der Wasch- und Trockenräume, die Einteilung für die Reinigung des Treppenhauses und Regelungen, die für Sicherheit und Ordnung im Haus sorgen sollen.

Allerdings darf eine Hausordnung keine materiellen vertraglichen Pflichten, wie etwa die Durchführung von Schönheitsreparaturen oder andere erhebliche Beschränkungen des Gebrauchs der Mietwohnung enthalten. "Dies wären Regelungen, mit denen der Mieter in einer Hausordnung nicht zu rechnen braucht, sondern im Mietvertrag selbst enthalten sein müssen", erklärt dazu der Münchner Rechtsanwalt Gero Martin.

Wenn im Mietvertrag auf die Hausordnung Bezug genommen wird, ist sie Bestandteil des Mietvertrags - wenn der Mieter bei Vertragsschluss von ihr Kenntnis erlangt hat oder zumindest erlangen konnte. Sie kann dann weder vom Vermieter noch vom Mieter einseitig abgeändert werden. Gibt es im Mietvertrag dagegen keinen Hinweis auf eine Hausordnung, kann der Vermieter zwar auch eine aufstellen. Der Vermieter kann darin aber lediglich bestehende Vertragspflichten konkretisieren, also etwa die zeitliche Regelung über die Verpflichtung zur Treppenhausreinigung, aber er kann da keine neuen Pflichten festlegen. Einseitig abändern kann der Vermieter eine Hausordnung auch nur dann, wenn dies notwendig ist, um das Haus ordnungsgemäß verwalten und bewirtschaften zu können, wobei auch in diesem Fall dem Mieter keine neuen Pflichten auferlegt oder bestehende Rechte eingeschränkt werden dürfen. Die Hausordnung gilt für alle Bewohner. "Besteht eine wirksame Hausordnung, kann sich ein Bewohner gegenüber den Mitbewohnern im Haus grundsätzlich auf die Einhaltung der in der Hausordnung enthaltenen Festlegungen berufen", sagt Martin.

Häufig finden sich in Hausordnungen Regelungen über die Reinigung der Treppen und Zugänge zu den Wohnungen. Ob dagegen eine Räum- und Streupflicht auf den Mieter übertragen werden kann, ist unter Experten strittig. Kommt ein Mieter seiner in der Hausordnung vorgeschriebenen Treppenhausreinigung nicht nach, kann der Vermieter Dritte mit der Reinigung beauftragen und die Kosten dann von dem säumigen Mieter verlangen (Amtsgericht Bremen, 9 C 346/12).

Häufiger Streitpunkt ist das Verschließen von Türen und Fenstern

Darüber hinaus enthalten Hausordnungen häufig bestimmte Zeiten, wann gemeinschaftliche Räume, zum Beispiel zum Waschen und Trocknen, genutzt werden dürfen. Auch das Abstellen von Fahrrädern und anderer Gegenstände wie Kinderwägen, die Mitnahme solcher Gegenstände in die Wohnung oder die Frage, wie Abfälle zu entsorgen sind, kann in einer Hausordnung geregelt werden.

Die Gerichte haben in zahlreichen Entscheidungen Klauseln in Hausordnungen für wirksam oder auch für unwirksam erklärt. Ist es zum Beispiel zulässig, wenn die Hausordnung vorsieht, dass Kinderwagen nicht im Hausflur abgestellt werden dürfen, sondern in die Wohnung genommen werden müssen? "Ob die Mitnahme in die Wohnung dem Mieter zumutbar ist, hängt immer von den Umständen des Einzelfalls ab wie etwa der Größe des Kinderwagens, vorhandener Lift, Gesundheitszustand des Mieters etc.", erläutert Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund.

Hausordnungen enthalten weiterhin auch Regelungen, in denen die allgemeinen Ruhezeiten festgelegt werden. Dies gilt ebenfalls für die Pflicht, bei Betrieb von Rundfunk und Fernsehen Zimmerlautstärke und beim Musizieren eine gewisse zeitliche Begrenzung einzuhalten. Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied, dass eine Bestimmung in der Hausordnung, wonach während der Ruhezeiten jedes unnötige und störende Geräusch zu vermeiden und die Ruhe beeinträchtigende Tätigkeiten zu unterlassen sind, unwirksam sei, da sie zu unbestimmt formuliert ist (3 Wx 233/08).

Schließlich: Hausordnungen kümmern sich auch um die häusliche Sicherheit und Ordnung: Häufiger Streitpunkt ist das Verschließen von Türen und Fenstern. Dazu können auch nur die Mieter der Erdgeschosswohnung verpflichtet werden (Landgericht Köln, 1 S 201/12).

Wer immer wieder in erheblichem Umfang gegen seine Hausordnung verstößt, kann damit sein Mietverhältnis riskieren. "Verstöße geringeren Gewichts erlauben dem Vermieter aber nur dann die Kündigung, wenn er zuvor den Mieter wirksam abgemahnt hat, sich die Verstöße trotz Abmahnung wiederholen und geeignet sind, den Hausfrieden nachhaltig zu stören", weiß Ropertz.