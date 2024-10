Auf der Grundlage des am Freitag gefällten Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu Transferregularien der Fifa strebt der Zweitligist 1. FC Köln womöglich eine Schadensersatzklage gegen den Fußball-Weltverband an. Sport-Geschäftsführer Christian Keller wollte zwar zu diesem Thema „ungern schon allzu viel sagen. Aber es könnte sein, dass ein Schadensersatzanspruch besteht“, betonte er: „Da überlegen wir uns, was wir machen.“