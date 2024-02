Thomas Müller (rechts) tröstet Dayot Upamecano - der Verteidiger sah in zwei Spielen nacheinander die Rote Karte.

Dayot Upamecano fliegt als erster Bayern-Fußballer der Vereinsgeschichte in zwei Spielen nacheinander vom Platz. Wie so oft konterkarieren damit grobe Fehler seine Leistung.

Von Sebastian Fischer

Im Hintergrund waren deutlich die Transparente der Fans des VfL Bochum zu erkennen, sonst hätte man die Bilder für eine Kopie halten können. Ein Schiedsrichter, der eine Rote Karte zeigt, eine aufgebrachte Gruppe Fußballer des FC Bayern um ihn herum und in der Mitte Dayot Upamecano, wie er die Hände zur Stirn führt, Fassungslosigkeit in seinem Blick - das alles hatte es ja vier Tage vorher im Stadio Olimpico in Rom schon mal gegeben.