Von Sebastian Fischer

Wenn Dayot Upamecano demnächst auf seine Zeit bei RB Leipzig zurückblickt, dann wird er seinem Kollegen Emil Forsberg einiges zu verdanken haben. Zunächst mal eine Beschreibung, die oft zitiert wird, wenn von den Qualitäten des imposanten Innenverteidigers die Rede ist: Er sei ein "Biest, gegen das niemand spielen will", hat Forsberg mal gesagt. Es macht die Sache dabei besonders, dass er aus eigener Erfahrung nur Zweikämpfe im Training gemeint haben kann.

Der Schwede hat außerdem natürlich viele Tore vorbereitet und geschossen, von denen auch Upamecano profitiert hat. Eines ist dabei hervorzuheben: Im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen war es Forsberg, der in der Verlängerung zum 2:1-Endstand traf und damit die Möglichkeit zunichte machte, dass Upamecano in Leipzig mit einem verheerenden Fehler in einem seiner letzten Spiele in Erinnerung bleibt: Vor dem zwischenzeitlichen Bremer Ausgleich war ihm eine Rückgabe entscheidend missraten.

Während Forsberg, 29, seinen Vertrag bei RB laut Bild-Zeitung bis 2025 verlängern wird, steht schon seit drei Monaten fest, dass Upamecano, 22, Leipzig im Sommer nach viereinhalb Jahren verlassen wird, um für mehr als 40 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern zu wechseln. Bei derartigen Begleitumständen rückt ein Fußballer stets besonders in den Fokus, weil gerne vermutet wird, dass sie seine Leistung beeinflussen.

Gegen Köln und gegen Dortmund war Upamecano zuletzt nicht gut

Und auch wenn dieser Mutmaßung fast immer zu viel Interpretation zugrunde liegt, ist nicht von der Hand zu weisen, dass Upamecano in den vergangenen Wochen neben einigen gewohnt starken Spielen auch ein paar unüblich schwache Auftritte hingelegt hat. Eindrücklich war das etwa bei der Leipziger Niederlage beim 1. FC Köln, als er in seinem Rücken FC-Kapitän Jonas Hector meterweit Platz für ein Kopfballtor ließ. Auch beim 2:3 am vergangenen Wochenende in Dortmund machte er nicht die glücklichste Figur.

Nun allerdings, im DFB-Pokalfinale gegen den BVB an diesem Donnerstag, das für ihn als Gegner von Stürmer Erling Haaland sehr anspruchsvoll werden dürfte, hat Upamecano die Chance, sich mit einem Titel zu verabschieden. Und dabei ist er in prominenter Gesellschaft: Seinem Trainer geht es ja genauso.

Durch den Wechsel von Julian Nagelsmann nach München wirkt der Transfer Upamecanos, von der Fachwelt ohnehin mit Anerkennung zur Kenntnis genommen, noch mal ein Stück weit sinnvoller. Der Spieler muss sich an keinen neuen Chef gewöhnen, und der Trainer weiß schon mal, dass er einen Verteidiger aufstellen kann, der seine Ideen schätzt. Nagelsmanns Wechsel sei "nicht vorhersehbar" gewesen, als er sich für München entschied, sagte Upamecano neulich dem Kicker. Es sei "schön, weil ich seine Spielphilosophie und seine Art kenne. Trotzdem starte ich bei null wie alle anderen Spieler auch."

Unwahrscheinlicher ist eine prominente Rolle für Upamecano in der Bayern-Abwehr aber auch nicht geworden, etwa als rechter Innenverteidiger im Duo mit seinem Nationalmannschaftskollegen Lucas Hernández zu seiner Linken. Der, das hätten die beiden gemeinsam, gilt auch als gefürchteter Zweikämpfer.