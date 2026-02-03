Zum Hauptinhalt springen

Er bleibt: Dayot Upamecano im Bayern-Trikot.
Er bleibt: Dayot Upamecano im Bayern-Trikot. (Foto: Sven Hoppe/dpa)
  • FC Bayern München und Abwehrspieler Dayot Upamecano haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2030 geeinigt, die Unterschrift könnte noch diese Woche erfolgen.
  • Upamecano soll ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe erhalten und laut „Bild“ eine Ausstiegsklausel, die 2027 aktiviert werden kann.
  • Der 27-jährige Franzose hat sich unter Trainer Vincent Kompany zu einem Leistungsträger entwickelt.
Abwehrspieler Dayot Upamecano und der FC Bayern haben sich nach zähen Verhandlungen auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags geeinigt. Die Unterschrift steht noch aus.

Der monatelange Poker zwischen dem FC Bayern München und Abwehrspieler Dayot Upamecano steht vor einem erfolgreichen Abschluss. Laut übereinstimmenden Medienberichten, die sich mit SZ-Informationen decken, haben sich der deutsche Rekordmeister und der Franzose auf eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags geeinigt, die Unterschrift bis 2030 könnte noch in dieser Woche erfolgen. Upamecano soll dem Vernehmen nach ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe kassieren. Die Bild-Zeitung berichtet zudem von einer Ausstiegsklausel, die 2027 aktiviert werden kann.

Upamecano hatte zuvor lange auf Zeit gespielt. „Für mich gibt es keinen Druck“, sagte der 27-Jährige nach dem Testspielsieg der Münchner kurz nach dem Jahreswechsel bei RB Salzburg (5:0). Die Bayern hatten immer wieder ihren Wunsch nach einer weiteren Zusammenarbeit bekundet und den Druck zuletzt erhöht. „Irgendwann muss auch eine Entscheidung her“, sagte etwa Sportvorstand Max Eberl am vergangenen Samstag. Weitaus deutlicher wurde Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Upamecanos Berater im kicker-Interview am Sonntag mit gewohnt klaren Worten kritisierte: „Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen“, sagte Hoeneß. Er sei über dieses Verhalten „entsetzt“.

Upamecano kam im Sommer 2021 von RB Leipzig nach München. Galt der französische Nationalspieler in seiner Anfangszeit beim FC Bayern noch als mitunter fehleranfällig, hat er sich zu einer festen Größe und unter Trainer Vincent Kompany zum Leistungsträger in München entwickelt.

