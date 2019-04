6. April 2019, 22:06 Uhr 96 unterliegt erneut Mit Sicherheit nach unten

Hannover 96 verliert trotz kurzzeitiger Führung auch beim VfL Wolfsburg. Präsident Martin Kind spricht nach dem Spiel davon, dass nun "Planungssicherheit" herrsche und will sich auf die zweite Liga vorbereiten.

Von Javier Cáceres, Wolfsburg

Nach dem 26. sieglosen Auswärtsspiel hintereinander rückt der Bundesligaabstieg von Hannover 96 immer näher. Beim niedersächsischen Nachbarn VfL Wolfsburg verspielte der Tabellenletzte eine eigene Führung durch Hendrik Weyandt - und unterlag durch Treffer des Doppeltorschützen Renato Steffen sowie ein weiteres Tor von Jerome Roussillon mit 1:3. Damit beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz 16, den der VfB Stuttgart belegt, nun schon sieben Punkte, auch die Tordifferenz spricht deutlich gegen Hannover. "Wir haben jetzt Planungssicherheit", sagte Vereinschef Martin Kind nach der Partie, "es gibt ja Wunder, aber an Wunder glaube ich nur begrenzt. Fußball geht weiter, für uns leider in der zweiten Liga."

Bereits vor der Partie hatte er durch eine Maßnahme erkennen lassen, dass er resigniert hatte - und dafür gesorgt, dass im Grunde zum ersten Mal in dieser Saison von einem 96-Athleten namens Takuma Asano die Rede war. Im Vorfeld der Partie war durchgesickert, dass der 24-Jährige Japaner von seinem aktuellen Arbeitgeber ausgesperrt wurde. Kind hatte bestätigt, "schriftlich niedergelegt" zu haben, dass Asano von Trainer Thomas Doll nicht mehr eingesetzt werden darf. Der Grund: Bei einem weiteren Bundesligaeinsatz des Leihprofis von Arsenal London würde eine Kaufoption aktiviert, die Hannover zum Kauf des Japaners verpflichten und den Klub einen Millionenbetrag kosten würde. Nachdem Hannovers Doll am Vorabend der Partie noch versichert hatte, dass nur er die Hoheitsgewalt über die sportlichen Entscheidungen habe, beugte er sich der Anordnung des Chefs. "Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung vom Verein", sagte Doll, als Angestellter müsse er danach richten, könne er sich "nicht darüber hinwegsetzen." Er sei erstmals in 18 Jahren Trainerlaufbahn in eine solche Situation geraten. Anstelle des japanischen Nationalspielers berief er einen Spieler aus der U19-Mannschaft in den Kader: Sebastian Soto, der zum Einsatz kam, als das Spiel als verloren angesehen werden musste. Trotz Führung, wie gesagt.

Hannovers Führung hält nicht einmal zwei Minuten

Diese Führung war diesmal der ersten Chance der 96er entsprungen. Nach einem Konter hatte Hannovers Verteidiger Wimmer am Strafraum einen Schuss von Wolfsburgs Außenverteidiger William geblockt. Einer der wenigen auffälligen Hannoveraner, Linton Maina, spielte einen schönen Pass in den Rücken von Wolfsburgs Verteidiger Robin Knoche und in den Lauf von Stürmer Weyandt. Und dieser hatte dann keine Mühe mehr, den kurzfristig eingesprungenen Wolfsburgs Ersatztorwart Pavao Pervanen - Stammkeeper Casteels hatte sich beim Aufwärmen verletzt - aus zehn Metern zu überwinden (30.). Doch noch ehe Hannover auch nur den Hauch von Sicherheit verspüren konnte, war der Vorsprung schon wieder dahin. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld von Josuha Guilavogui sprang Renato Steffen höher als der 17 Zentimeter größere Innenverteidiger Wimmer - und traf per Kopf zum Ausgleich (31.). Danach wirkte Wolfsburg überlegener und kam vor allem durch Weghorst zu einer guten Chance. Doch die Ergebnistafel blieb unverändert.

Das änderte sich auch der Pause zunächst nicht. Während Wolfsburg Fehler aneinanderreihte und sein spielerisches Niveau nach unten anpasste, kam Hannover durch zwei Einzelaktionen Genki Haraguchi gleich zwei Mal zu formidablen Einschussmöglichkeiten. Doch sowohl in der 51. wie auch in der 57. Minute schoss der Japaner den VfL-Keeper Pervan an, übersah dabei auch den besser postierten Nicolai Müller. Erst nach 68 Minuten gab es dann wieder eine gute Aktion der Wolfsburger: Renate Steffen setzte den Ball aus 20 Metern fast in den linken Winkel des Hannoveraner Tores (68.). Nur drei Minuten später war er dann Nutznießer der geballten Naivität der 96-Abwehr - und traf zur Führung. Der ansonsten schwache Knoche spielte von der Mittellinie den ungedeckten Daniel Ginczek an, der direkt auf Steffen weiterleitete. Der Schweizer vollendete mühelos und machte wenig später Platz für Yunus Malli. Der Zehner führte sich mit einem Pass von der Grundlinie auf Linksverteidiger Roussillon ein, der mit einem Flachschuss zum endgültigen 3:1 traf. Damit zwangen die Wolfsburger Hannovers Trainer Doll nicht nur dazu, einem Kollegen, in diesem Fall Bruno Labbadia, wieder mal zum Sieg zu gratulieren. "Daran bin ich ja gewöhnt." Vermutlich haben die Wolfsburger tatsächlich den Abstieg der Hannoveraner besiegelt.