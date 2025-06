Wenn der Leiter in einer Versammlung eines Sportvereins nach zweieinhalb Stunden bekanntgibt, dass alle hochgehaltenen Karten einzeln ausgezählt werden müssen, geht freilich erst einmal ein Stöhnen durch den Saal. „Ja mei, hilft nix“, sagte also Peter Wagstyl nach einem Hinweis seines Souffleurs, dem Aufsichtsratsmitglied und Rechtsanwalt Dirk Monheim, die Sache könnte am Ende ja noch justiziabel werden. Also zählte der Vizepräsident der SpVgg Unterhaching: „sechundsechzig, achtundsechzig, siebzig …“ Fraglich, ob die Ergebnisse dann immer ganz exakt stimmten.