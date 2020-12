Von Christoph Leischwitz

Kurz vor der Winterpause hat die SpVgg Unterhaching ihre Torgefährlichkeit wiedergefunden - im Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim gelang mit einem 4:1 (3:1) der mit Abstand höchste Saisonsieg, und dieser hätte sogar noch höher ausfallen können. Vor allem zu Beginn konnten sich wie schon beim 2:0-Sieg am Freitag gegen Kaiserslautern Spieler auszeichnen, die zuvor ihrer Form hinterhergelaufen waren. Schon nach 14 Minuten erzielte Moritz Heinrich nach Zuspiel von Paul Grauschopf sein erstes Saisontor, der Vorbereiter legte genau zehn Minuten später nach.

Die Mannheimer, die am vergangenen Samstag auch gegen 1860 München in der ersten Spielhälfte überrollt worden waren, konnten zwar durch Rafael Garcia den Anschlusstreffer erzielen; aber noch vor der Pause erzielte Niclas Anspach nach guter Kombination mit einem Schlenzer den dritten Hachinger Treffer (41.). In der zweiten Hälfte geriet das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch, für die Unterhachinger vergab Angreifer Patrick Hasenhüttl einige Möglichkeiten, dafür traf Luca Marseiler nach Hereingabe von Kapitän Markus Schwabl (57.) zum Endstand, erst in der Schlussviertelstunde beruhigte sich das Geschehen. Am Samstag empfangen die Hachinger den FC Bayern München II, der an diesem Mittwochabend noch den MSV Duisburg erwartet.