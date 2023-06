Sollte eigentlich Unterhaching in der dritten Liga trainieren: Marc Unterberger

Jugendcoach Marc Unterberger soll in Unterhaching Sandro Wagner nachfolgen und die SpVgg in der dritten Liga trainieren. Möglich machen sollte das eine Sondergenehmigung - doch eine solche hat der DFB nie erteilt. Und jetzt?

Von Christoph Leischwitz

Es gab Applaus an jenem 11. Mai im Hachinger Sportpark, als der Name Marc Unterberger fiel. "Fakt ist, dass der Marc eine Ausnahmegenehmigung bekommt. Vielleicht machen wir es jetzt endgültig offiziell, Marc, dass du offiziell Trainer wirst." So sagte es Präsident Manfred Schwabl auf der Jahreshauptversammlung der SpVgg Unterhaching. Dass er diesen Plan schon länger im Kopf hatte, obwohl der 34-jährige Unterberger gar nicht über die nötige Lizenz verfügt, belegen frühere Aussagen Schwabls.