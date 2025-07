Für Lena Hentschel, 24, Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Tokio, und den 19 Jahre alten Avila Sanchez sind die Weltspiele für Studierende – einst als Universiade bekannt – die Generalprobe für die Schwimm-WM in Singapur. Dort wollen sie vom 26. Juli an ebenfalls um Medaillen springen.

Die World University Games wurden am Mittwoch in Duisburg eröffnet. Die Spiele, bei denen sich 9200 Athletinnen und Athleten aus rund 150 Ländern in 18 Sportarten messen, enden am 27. Juli.