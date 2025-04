Zwei ganz späte Tore innerhalb von 87 Sekunden: Manchester United lässt das Old Trafford eskalieren und schlägt Lyon 5:4 nach Verlängerung. Die miserable Saison ist plötzlich wieder zu retten.

Von Sven Haist, London

Operngänger wissen, dass eine Aufführung erst dann vorbei ist, wenn in der Abschlussszene eine der großen Sopranistinnen aufgetreten ist. „It ain’t over ’til the fat lady sings“, ist das uncharmante Sprichwort dazu. Aber die Volksweisheit soll sensibilisieren, sich nicht anzumaßen, den Ausgang eines Ereignisses vorwegzunehmen.