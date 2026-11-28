Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Mauro Lustrinelli getrennt. Das gaben die Köpenicker am späten Samstagabend wenige Stunden nach dem 1:2 beim FSV Mainz 05 bekannt. Einen Nachfolger werde man „in den nächsten Tagen“ präsentieren. Zudem muss auch Geschäftsführer Horst Heldt im Sommer seinen Posten räumen, diese Entscheidung sei einvernehmlich gefallen. Maximilian Hoffmann, der bisher als Leiter Talententwicklung tätig war, übernimmt sofort die neu geschaffene Stelle des Sportdirektors. Er soll die Kaderplanung übernehmen.