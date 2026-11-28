Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Mauro Lustrinelli getrennt. Das gaben die Köpenicker am späten Samstagabend wenige Stunden nach dem 1:2 beim FSV Mainz 05 bekannt. Einen Nachfolger werde man „in den nächsten Tagen“ präsentieren. Zudem muss auch Geschäftsführer Horst Heldt im Sommer seinen Posten räumen, diese Entscheidung sei einvernehmlich gefallen. Maximilian Hoffmann, der bisher als Leiter Talententwicklung tätig war, übernimmt sofort die neu geschaffene Stelle des Sportdirektors. Er soll die Kaderplanung übernehmen.
„Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden“, sagte Union-Präsident Dirk Zingler über das sofortige Aus von Lustrinelli: „Die Umsetzung der im Sommer gemeinsam vereinbarten Ausrichtung und die darauf abgestimmten Kaderveränderungen haben nicht zur angestrebten sportlichen Entwicklung geführt. Daher haben wir entschieden, uns personell und strukturell neu aufzustellen.“