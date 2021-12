Von sid, Berlin

Der SC Freiburg hat im Duell der Europa-League-Anwärter sein Minimalziel erreicht und einen Konkurrenten auf Abstand gehalten. Das Team von Trainer Christian Streich verdiente sich ein 0:0 bei Union Berlin und festigte in einem oft zähen Duell seine Position auf den Europapokalrängen. Union blieb drei Tage nach dem Rückschlag bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth erneut sieglos. Dennoch liegen die Köpenicker im Kampf um die internationalen Plätze ebenfalls gut im Rennen.

SC-Trainer Streich wechselte auf zwei Positionen, unter anderem verteidigte der Ex-Unioner Keven Schlotterbeck neben seinem Bruder Nico, der ebenfalls eine Berliner Vergangenheit hat. Die Brüder waren von Beginn an gefordert, Union drängte auf das frühe Tor. Freiburg gab der erste gelungene Konter Sicherheit, zur Führung reichte dieser aber nicht. Ein abgefälschter Schuss von Maximilian Eggestein landete auf der Latte (5.). Die Begegnung beruhigte sich nach der turbulenten Anfangsphase. Union tat sich im Spielaufbau schwer, Freiburg war um schnelles Umschalten bemüht. Meist wurden die Vorstöße aber schon vor dem letzten Drittel abgewehrt. Über weite Phasen der kampfbetonten ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel zunächst: Vincenzo Grifo (46.) scheiterte knapp, leitete dennoch Freiburgs beste Phase ein. Was fehlte, war die Führung, die Kübler (57.) freistehend vor Luthe auf dem Fuß hatte. Union meldete sich nach einer durchwachsenen Viertelstunde zurück. Awoniyi köpfte den Ball nach einer Ecke an die Latte.