Unter den vielen Fragen, die dieser Tage Urs Fischer erreichten, den Trainer beim 1. FC Union, war eine, die man in dieser interessierten Aufrichtigkeit vielleicht nur in Berlin stellen kann. Berlin, Sie wissen schon: Die Stadt, die niemals ist, die immer wird. Beziehungsweise die Stadt, die seit mehr als acht Jahren darauf wartet, dass ein Flughafen BER fertiggestellt wird. Die immer wieder Wunden schließen muss, die die Geschichte reißt, und auch deshalb eine Skyline voller Kräne hat. Die Frage, die Fischer beantworten sollte, war: Ob er ein paar Sätze erläutern könne, die er letztes Jahr vor dem Aufstieg Unions ausgesprochen und auch jetzt wieder in den Mund genommen hatte.

Es gehe darum, "den letzten Schritt zu machen", hatte Fischer nämlich gesagt, und hernach gewarnt, dass genau dieser Schritt "der schwerste von allen" sei. Die belangreiche Antwort darauf lieferte er am Dienstag, mit Union, im Stadion An der Alten Försterei. Sie gingen diesen "letzten Schritt", siegten mit 1:0 gegen Mitaufsteiger SC Paderborn - der nun als Absteiger feststeht -, und sicherten die Klasse. Vorzeitig. Unaufgeregt. Als totaler Liga-Neuling. Als Ost-Klub. Und: als krasser Außenseiter. "Schon 'ne schöne Geschichte...", sagte Union-Manager Oliver Ruhnert.

Union gegen Paderborn, das war kein Spiel, mit dem man sich weiter aufhalten müsste. Allenfalls mit dem Detail, dass das Spiel nach einem "stehenden Ball" entschieden wurde, wie Fischer sagte, getreten von einem Österreicher namens Christopher Trimmel. Unions Kapitän hat nun in dieser Saison durch Ecken und Freistöße nicht weniger als acht (von insgesamt elf) so genannte Scorerpunkte gesammelt, er ist damit unter den Top 10 der Vorlagengeber der Liga und in dieser Rubrik Unions Bester, mit weitem Abstand vor Christopher Lenz (3), noch ein Außenverteidiger. Es war zwar Paderborns Verteidiger Zolinski, der Trimmels Freistoß (27.) ins eigene Tor verlängerte, Fischer jedoch sagte: "Ich zähle das Tor für Trimmi". Was Anerkennung dafür war, dass er, ein Rechtsverteidiger, eine saisonprägende Gestalt war.

Fast ein Drittel der 38 Tore seiner Mannschaft hat er vorbereitet, was über Unions Stil ähnlich viel aussagt wie ein Fakt aus der Statistik. In Sachen Passquote steht Union mit 76 Prozent auf Platz 17. In der Sparte "gewonnene Zweikämpfe" aber steht Union auf Platz 3, und wären für die Tabelle Fouls (478), gewonnene Kopfballduelle (1 010) und erst recht die zurückgelegten Kilometer entscheidend, wäre Union sogar Meister. Seit Dienstag haben die Köpenicker 3 785 Kilometer auf dem Tacho, gegen Paderborn liefen sie 127 Kilometer. "127 Kilometer - das spricht für eine Moral, für eine Solidaritäääät...", raunte Fischer gerührt, als wüsste er nicht, wie er beim Bau des Satzes den letzten Schritt gehen soll. Und was letztlich auch egal war. "Wir haben etwas geschafft, was nicht so einfach war. Diesen Erfolg ordne ich ganz hoch ein", sagte Fischer, der in seiner Schweizer Heimat immerhin schon mit dem FC Basel Meister war. Er musste so nicht erwartet werden, dieser Erfolg. Aber Ruhnert hatte schon im Trainingslager ein gutes, "vielleicht nicht rational" erklärbares Gefühl. Wegen der Art, wie die Mannschaft interagiert, sagte er, wie die neuen Spieler sich gaben, weil sie sich das Ziel gesetzt hatte, 39 Punkte zu holen, einen mehr als jetzt. Und auch: Weil die Mischung stimmte.

Das war die Grundlage für ein Gemeinschaftsgefühl, das dazu führte, dass Mitaufsteiger Paderborn hinter Union stehen wird, der einen anderen, offensiveren, mutigeren, spielorientierteren Stil in die Liga trug als Union. Es gab nicht wenige Experten, die vor Saisonbeginn unkten, wehende Fahnen würden zum Untergang führen, Die fühlen sich nun bestätigt. Es sei "nicht ausreichend für die erste Liga gewesen", konzedierte Trainer Steffen Baumgart, 48. In einer Frage aber legte er sich fest: "Nein. Es gibt nichts, was man bereuen kann."

Seit 2017 ist er beim SC Paderborn, er führte die Mannschaft aus der dritten in die erste Liga, und das hat enormes Gewicht. "Wir sind mit Steffen Baumgart zweimal aufgestiegen. Er war vor dem Spiel der richtige Trainer, er ist auch jetzt der richtige Trainer", sagte Manager Fabian Wohlgemuth. Eine Garantie auf Baumgarts Verbleib kam ihm dennoch nicht über die Lippen, "nach dem Abstieg ist es so, dass wir alle Posten überprüfen müssen, das schließt den Trainer ausdrücklich ein". Ein Satz wie ein Heckenschuss?

Eher nein, sogar Baumgart klang ähnlich und entspannt. "Klar muss man analysieren, na klar, wird man auch den Trainer hinterfragen, das ist normal. Auch der Trainer wird sich hinterfragen." Aber sein Enthusiasmus blieb stets ungebrochen, sein Wunsch, zu bleiben ebenso. "Man hört mir an, dass ich gern dabei bin", sagte er, und "wenn Sie mich heute fragen, habe ich nicht das Gefühl, dass ich nicht der Richtige bin oder weg will." Woraus sich schließen lässt, dass Baumgart sein Werk noch lange nicht als vollendet ansieht, und vielleicht muss man dazu nicht einmal wissen, dass Baumgarts Hauptwohnsitz immer noch Berlin ist, und er somit weiß, dass es sich auch dann gut leben lässt, wenn Dinge immer nur werden und noch nicht sind.