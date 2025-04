Die Überschrift des Tages zum Spiel 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg verbreitete A Bola im weltweiten Netz, als am Sonntagabend noch lange nicht alle Fans das Ostkreuz erreicht hatten. Nicht, dass sie außerordentlich originell gewesen wäre. Aber das portugiesische Fachblatt, das sich für Union wegen des portugiesischen Verteidigers Diogo Leite interessiert, kann gar nicht geahnt haben, wie sehr es den sprichwörtlichen Nagel auf den Kopf getroffen hatte, als es schrieb: „Union atmet besser.“ Denn der 1:0-Sieg, er hatte tatsächlich etwas mit der Frage zu tun, wie man atmet. Verriet jedenfalls Benedict Hollerbach, der Stürmer von Union, der in der 63. Minute das Siegtor erzielte.

Die ganze erste Halbzeit war eine insgesamt zähe Angelegenheit gewesen und von wenigen, vergebenen „Riesenhochkarätern“ geprägt, und das hatte, wie Hollerbach eingestand, an den Unionern im Allgemeinen und an Hollerbach im Besonderen genagt. Er habe deshalb in der Pause Rat gesucht. „Ich hab’ noch mal mit unserer Psychologin gequatscht in der Halbzeit“, sagte Hollerbach. „Sie hat mir konkret ein paar Atemübungen mitgegeben“, durch die Konzentration auf die Atmung wollte er „dieses Unterbewusstsein“ und „die Gedanken ausschalten, weil: Die kommen einfach“, wenn man eine Chance nach der anderen versiebt und die „im Kopf sind“, sagte Hollerbach und betonte, dass derartige Zweifel „normal“ seien. Und siehe da: Als ihm nach gut einer Stunde der Ball im Strafraum vor seine Füße fiel, schoss er ihn ins Tor. Instinktiv, ohne groß nachzudenken – und obschon er den Ball nicht formvollendet traf.

Nicht, dass der über Jahre hinweg in der Männergesellschaft Fußball verpönte, nun aber längst etablierte Einsatz von Psychologen neu wäre. Hollerbachs Auskunft über die Halbzeitbetreuung atmet gleichwohl den Geist der Einmaligkeit. Zu den wenigen Halbzeitaktivitäten von Fußballern, die mit Inhalation zu tun haben und bekannt waren, zählten bislang die eindeutig gesundheitsschädlichen Pausenzigaretten, etwa von der niederländischen Legende Johan Cruyff, oder aber der Einsatz von Erkältungssalben, um die Nase freizubekommen. Tore nach psychologisch angeratenen Atemübungen waren bislang unbekannt.

Unions Trainer Steffen Baumgart, der nun nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage ebenfalls durchschnaufen kann, weil Union elf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, war von der Intervention der Psychologin in der Kabine überrascht. In der Halbzeit sei er „nicht so im Austausch mit unserer Psychologin, ich bin da im Tunnel“, sagte der im Januar installierte Trainer, als er von Hollerbachs Schilderungen erfuhr. „Aber wenn es geholfen hat: Super! Deswegen haben wir sie ja. Perfekt!“

Union-Trainer Baumgart holt sich selbst immer wieder Hinweise bei der Team-Psychologin

Bei der Psychologin handelt es sich übrigens um die Schweizerin Renate Eichenberger, die seit 2023 mit Union und aktuell auch mit dem Basketball-Team Hamburg Towers zusammenarbeitet. Früher war sie auch für Alba Berlin tätig. Schon vor wenigen Wochen hatte sie eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als Baumgart kurz vor Unions Spiel bei Eintracht Frankfurt auf einer Pressekonferenz erläuterte, mit Eichenberger „im engen Austausch“ zu sein. Es gehe „in erster Linie um Menschen“ und erst „in zweiter Linie um Spieler“, sagte Baumgart. „Ich nehme sehr gerne Hinweise von ihr entgegen, um die in meine Arbeit einfließen zu lassen“, erklärte der Coach.

Eher dem Zufall dürfte geschuldet sein, dass Union seit jenen Worten vier Spiele ungeschlagen geblieben ist. Dem Sieg in Frankfurt folgte ein Remis gegen den FC Bayern; dem Dreier gegen Wolfsburg vom Sonntag ging ein Sieg gegen Freiburg voran. Union hat dadurch 33 Punkte, mithin am 28. Spieltag die Ausbeute der gesamten vergangenen Spielzeit egalisiert – und eine Anzahl an Zählern gesammelt, die seit der Saison 2016/17 noch stets für den Relegationsplatz gelangt hat, mindestens. Union atmet also tatsächlich auf und durch und holt auch Luft für die kommenden Aufgaben. „Unterbewusst wissen wir, dass wir gegen jeden Gegner etwas holen können“, sagte Hollerbach. „Der Riesendruck ist weg.“