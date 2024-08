Union Berlin:Gosens steigt in den Flieger statt in den Mannschaftsbus

Gosens steigt in den Flieger statt in den Mannschaftsbus

Von Javier Cáceres, Berlin

Es gibt Vorreden, die eine größere Wucht entfalten als das Werk, dem sie vorangestellt sind, und mitunter gilt auch für Profifußballspiele, dass der Prolog eine größere Tragweite entwickelt als die Partie an sich. Ein Beispiel dafür lieferte am Freitag die Begegnung zwischen dem 1. FC Union und dem FC St. Pauli, von der, reduzierte man sie auf ihren fußballerischen Kern, nicht sehr viel mehr zu sagen wäre, als dass sie mit einem 1:0-Sieg für die Köpenicker endete. Aber was da drumherum alles geschah!