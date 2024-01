Kommentar von Felix Haselsteiner

Zugegeben: Die ersten zwei Worte saßen perfekt. "Also, zuerst ...", begann Nenad Bjelica seine Pressekonferenz nach dem Spiel seines 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern, und man dachte sich in diesem Moment, was nun bestimmt folgen würde: Bjelica würde sich förmlich im öffentlichsten Forum, das ihm nach so einer Entgleisung zusteht, entschuldigen. Bei seinen Spielern, bei Leroy Sané, dem er in der 74. Minute gleich zweimal ins Gesicht gefasst hatte, vielleicht sogar bei den Zuschauern, mit denen er sich danach auf der Tribüne auch noch angelegt hatte.