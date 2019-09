Trotz der Umarmung genervt: Eintracht-Trainer Adi Hütter umarmt Urs Fischer, der statt Komplimente zu bekommen Spiele gewinnen will.

Gegen Eintracht Frankfurt kassiert der Aufsteiger die dritte Niederlage in Serie und steckt vorerst im Tabellenkeller fest. Die Art und Weise des Auftritts macht den Berlinern aber Mut.

Urs Fischer war enttäuscht und für Adi Hütters warme Worte nur noch bedingt empfänglich. "Es ist immer schön, wenn der gegnerische Trainer dir ein Kompliment macht, wenn er gewonnen hat", sagte der Chefcoach von Aufsteiger Union Berlin nach dem 1:2 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt: "Aber das ist das, was dich schlussendlich ein bisschen nervt."

Lob und Anerkennung waren nicht das, was Fischer und Union gebraucht hatten. "Am Schluss geht es um Punkte", sagte Fischer. Und davon könnten die Berliner ein paar mehr gebrauchen. Erst vier Zähler hat der Liganeuling auf dem Konto. Das Frankfurter Sturmduo Bas Dost (48.) und Andre Silva (62.) besiegelte die dritte Niederlage in Folge, der Anschlusstreffer durch Anthony Ujah (86.) kam zu spät. Die erste Ergebniskrise ist da - nach Wochen der Euphorie und Aufbruchstimmung bekommt Union erstmals die harten Seiten des Bundesliga-Alltags zu spüren.

"Wir wussten, dass die Bundesliga etwas ganz Hartes für uns ist", sagte Abwehrspieler Marvin Friedrich schob kämpferisch hinterher: "Wir sind Union Berlin. Wir machen immer weiter." Gründe für die Zuversicht gab es genug. Im Vergleich zur Niederlage bei Bayer Leverkusen (0:2) zeigten sich die Berliner stark verbessert in der Zweikampfführung und dem Umschaltspiel. Union agierte lange auf Augenhöhe mit dem Europa-League-Starter, der am Ende jedoch nicht unverdient das bessere Ende für sich hatte. Abgesehen vom Resultat gab es eine weitere schlechte Nachricht. Akaki Gogia zog sich bei seinem Startelfdebüt in der Bundesliga einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu, der Offensivspieler wird operiert und fällt monatelang aus.