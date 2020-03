Es war kurz nach dem Führungstor für Union Berlin, als das Spiel gegen den VfL Wolfsburg im Stadion an der Alten Försterei unterbrochen wurde. In der Fankurve der Unioner hatten Zuschauer kurz vor der Halbzeitpause das Banner mit dem Gesicht von Dietmar Hopp im Fadenkreuz aufgespannt sowie ein Spruchband mit der üblichen Beleidigung. Es geschah, was in diesem Stadion eigentlich bisher undenkbar erschien: Die Spieler von Union Berlin stellten sich gegen die eigenen Fans und zeigten ihnen ihr Unverständnis.

Man habe versucht, den Leuten klarzumachen, "dass so was nicht geht und im Stadion nichts zu suchen hat", berichtete Union-Abwehrspieler Marvin Friedrich später. Nach einigen Minuten, für die sich die Mannschaften in die Kabine zurückgezogen hatten, ließ Schiedsrichter Bastian Dankert die erste Halbzeit zu Ende spielen, begleitet von der Drohung des Stadionsprechers: Noch eine Aktion, "und wir gehen hier alle nach Hause".

Es dauerte dann doch noch eine ganze zweite Halbzeit, ehe das Spiel zu Ende war, regulär, und mit einem 2:2. Statistisch bleibt festzuhalten: Alle vier Treffer fielen per Kopf, Union hat einen weiteren Punkt gegen den Abstieg gehamstert, Wolfsburg sieben Pflichtspiele nicht mehr verloren - und insgesamt auswärts (18) einen Punkt mehr ergattert als zuhause (17).

Und spielerisch? "Alle Spiele sind aktuelle sehr eng", hatte Union-Trainer Urs Fischer schon vor dem Anpfiff gesagt. Das war diesmal nicht anders, auch im räumlichen Sinne: Beide Abwehrreihen standen diszipliniert und stabil, nach vorne gingen sie nur geringes Risiko. "Da haben sich zwei Mannschaften gegenseitig neutralisiert", analysierte Fischer das etwas hölzerne Gebolze: "Das ist für die Zuschauer nicht so schön, für mich als Trainer war es interessant." Nur Mitte der ersten Halbzeit drängten die Wolfsburger etwas entschlossener und hatten nach einem Eckball gleich zweimal die Chance per Kopf, doch Daniel Ginczek und Wout Weghorst scheiterten an Union-Torhüter Rafal Gikiewicz.

Und dann: Auftritt Christian Gentner. Fast auf den Tag genau vor 15 Jahren hat er erstmals in der Bundesliga gegen den Ball getreten, 2009 war er mit Wolfsburg Meister geworden, mittlerweile spielt er für die Köpenicker. Die Begegnung gegen den Ex-Verein war sein 400. Bundesliga-Spiel, wobei es zur Begrüßung von den alten Kameraden gleich in der ersten Minute auf die Knochen gab. Später aber war Gentner indirekt an der Führung der Unioner beteiligt: Denn nach 40 Minuten wurde er wieder gefoult. Den Freistoß zog Union-Kapitän Christopher Trimmel diagonal übers Feld zu Sebastian Andersson, der ihn ins Tor köpfte. Es war die einzige Chance der Berliner in der ersten Halbzeit. Aber der Aufsteiger braucht eben oft keine Chancen, sondern nur eine Standard-Situation.

So war es auch in der 56. Minute. Foul und Freistoß auf dem rechten Flügel, wieder schlägt Trimmel den Ball in den Strafraum. Diesmal ist Verteidiger Marvin Friedrich zur Stelle, natürlich mit dem Kopf. Die desorientierten Wolfsburger nutzten ihre Häupter zunächst nur, um sie verständnislos zu schütteln. Zwei Minuten später allerdings kopierten die Gäste dann das Berliner Erfolgsrezept: Ecke von Maximilian Arnold, Kopfballtreffer Yannick Gerhardt. "Wir haben sicher nicht unser bestes Spiel gemacht", resümierte der Torschütze. Weil man aber wisse, wie schwer es Union Gastmannschaften mache, sei es umso bemerkenswerter, dass die Wolfsburger noch einmal zurückgekommen seien.

14:6 führten die Wolfsburger am Ende nach Torschüssen, 6:1 bei den Ecken und 11:7 bei den Flanken. Trotzdem reichte es nur noch zum Ausgleich. Das entscheidende Manöver leitete VfL-Trainer Oliver Glasner von der Bank aus ein: Er brachte einen Brasilianer; Joao Victor, der gleich in seiner ersten Aktion durch die Union-Abwehr lief und Weghorst den Ball direkt auf die Stirn platzierte, von wo aus er nur noch ins Tor fliegen konnte. "Für mich war das ein korrekter Punkt", lautete am Ende das Fazit von Union-Trainer Fischer.

Und für die Zuschauer war's nach den anfänglichen Turbulenzen mit vier Toren dann auch noch ganz schön.