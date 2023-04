Von Javier Cáceres, Berlin

Durch eine zehnminütige Schwächephase nach der Pause hat der 1. FC Union Berlin im Kampf um die Champions-League-Qualifikation gegen den VfL Bochum wichtigen Boden preisgegeben. Nach einem kunstvoll erzielten Führungstreffer von Josip Juranovic (45.+3) konzedierten die Unioner in der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter - und gaben damit einen zur Pause noch sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Union bleibt zwar Tabellendritter. Aber der Vorsprung auf den Tabellenfünften SC Freiburg ist nach dem 200. Pflichtspiel von Urs Fischer als Union-Trainer auf zwei Zähler zusammengeschmolzen.

Die Partie entwickelte früh Züge eines Vintage-Festivals. Hüben wie drüben hielt man sich nicht mit Flachpässen auf, sondern frönte bevorzugt dem altbekannten "Kick & Rush", einem Fußball aus vorvergangener Zeit. Die Partie als solche war eine einzige Sekundärtugendschlacht: Kampf, Einsatz, Disziplin. Aber: Sie war, immerhin, von hohem Tempo getragen. Beide Mannschaften hatten etwas zu verlieren - Union eine gute Ausgangsposition im Kampf um die mögliche Champions-League-Qualifikation; Bochum Terrain im Abstiegskampf -, und das führte dazu, dass 22 Profis nobel, aber mit Messern zwischen den Zähnen aufeinander zurasten.

Bochums Torwart streckte sich schön, aber vergeblich

Die besseren Chancen gehörten anfangs den Berlinern: Danilho Doekhi und Kevin Behrens verfehlten das Tor der Bochumer nach Standardsituationen recht deutlich, dann schlug eine verrutschte Flanke von Unions Linksverteidiger Jerôme Roussillon auf der Querlatte des Bochumer Tores auf (37.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit lenkte Juranovic die Scheinwerfer auf sich. Nach einem Foul an Aïssa Laïdouni verwandelte er einen Freistoß aus 20 Metern direkt in den Winkel, Bochums Torwart Manuel Riemann streckte sich schön, aber vergeblich. Der Schuss des Kroaten senkte sich mit dem richtigen Effet und der exakten Geschwindigkeit in den Winkel.

Nach der Pause mühte sich Bochum im Grunde erstmals, in der gegnerischen Hälfte zu operieren. Sie brachten damit die Unioner ins Wanken, obschon ihr Offensivspiel lange darunter krankte, dass Kreativität im Grunde nur von den weiten und gefährlichen Einwürfen von Christopher Antwi-Adjei ausging. Dann leistete sich Laïdouni ein vergleichsweise absurdes Foul im Strafraum. Er trat Bochums Ivan Ordets um, Kevin Stöger verwandelte den Elfmeter sicher (55.). Gemessen am Spielverlauf war das wie ein Millionengewinn bei einer Rubbellos-Lotterie. Zur 62. Minute wurde er noch größer. Denn Schiedsrichter Tobias Stieler stellte Unions Verteidiger Paul Jaeckel mit Gelb-Rot vom Platz. Das Glück hielt auch zwei Minuten später an: Ein Tor von Kevin Behrens hielt der Abseitsüberprüfung durch den Kölner Keller nicht stand (64.).

Das Spiel blieb ein aufopferungsvoller Kampf, das keinen echten Dominator hervorbrachte. Aber Chancen: Erst verzog Haberer für Union knapp, dann rettete Rönnow auf der Linie spektakulär gegen Philipp Hofmann. Am Ende setzte Behrens einen Kopfball aus drei Metern neben das Tor. Er ging geknickt vom Feld, als er kurz danach ausgewechselt wurde. Denn er wusste: Er hatte nicht nur eine Torgelegenheit vergeben, sondern die Aussicht auf einen überaus wertvollen Sieg.