Aufsteiger Union raubt auch Leverkusen den Spaß am Spiel. Erst als den Berlinern wegen ihres kraftraubenden Stils die Luft ausgeht, wird Leverkusen immer besser - braucht zum 3:2-Sieg aber dennoch zweimal eine Menge Glück in der Nachspielzeit.

Als Union Berlin im vergangenen Sommer überraschend in die erste Bundesliga aufstieg, waren die Erwartungen an das Team so schlicht wie sein Spiel. Laufen würden sie können, leidenschaftlich verteidigen, und kontern, wenn sich die Chance bieten sollte. Ihre Mittel als Fußballspieler mochten begrenzt sein, ein Jahr lang sollten sie und ihre Anhänger mit dieser Leidenschaft viel Spaß haben in einer Welt, die ein Stück zu groß für sie zu sein dürfte - was den Genuss noch verstärken würde. Es ist anders gekommen, sie sind anders, und sie kommen in dieser größeren Welt gerade bestens zu Recht. Das haben sie am Samstag besonders überzeugend in einem Spiel gezeigt, das sie am Ende dennoch mit 2:3 gegen Bayer Leverkusen verloren.

Hat es Ihnen Spaß gemacht? Das wurde Gästetrainer Peter Bosz kurz nach dem Erfolg seiner Mannschaft gefragt, und er antwortete überzeugend mit "Nein". Wie auch? Mehr als eine Stunde lang begleitete sein Team ein Ereignis, das es gestalten sollte. Sie waren Ballkönner ohne Ball. Hatten sie ihn, war er schnell wieder weg. Berlin kontrollierte dieses Spiel mit einer Präsenz, die den vielen technisch begabten Spielern des Gegners jeden Raum zur Entfaltung nahm.

Detailansicht öffnen Berlins Torwart Rafal Gikiewicz (r-l) spielte in den letzten Spielminuten mit in der Spitze neben Kevin Volland und Lars Bender von Bayer Leverkusen. (Foto: Andreas Gora/dpa)

"Das Schwierigste ist, wenn man am Ball wenig Zeit bekommt", sagte Leverkusens Trainer Bosz dazu nach dem Spiel, "da macht man Fehler." Je besser ein Spieler sei, desto weniger Fehler würde er machen, so Bosz. Er hat einige hochbegabte Spieler in seinem Team, vor allem Kai Havertz, aber auch Nadiem Amiri. Aber selbst sie verloren unter dem Druck der Berliner schnell den Ball, wenn sie manchmal von zwei Spielern bedrängt wurden, und Union das sofort für direkte, schnelle Angriffe mit nur wenigen Ballkontakte nutzte. Union spielte die schnellen Kombinationen mit der Präzision, die vom Gegner erwartet wurde.

Havertz' Ausgleichstor fällt völlig überraschend

Nach schon nur sieben Minuten war das erste Tor für Union durch einen ebenso feinen wie strammen Schuss von Christian Gentner schon keine Überraschung mehr. Es war nicht der erste beachtliche Angriff, weitere kamen. Union dominierte eine Stunde lang so sehr, da verblüffte zwischendrin der Ausgleich durch Kai Havertz (22.), der mit Finesse einen hohen Flankenball über Unions-Torwart Rafael Gikiewicz spitzelte. Es war die erste Chance der Gäste. Auffallend war die Ruhe, mit der die Berliner auch danach konzentriert ihre Linie hielten und bei Ballbesitz das Tempo anzogen. Am Ende kamen sie auf 19:12 Torschüsse. Union beherrschte diesmal nicht nur das Handwerk des Stocherns und Bedrängens sowie der genau getimten Grätsche. Sie spielten Leverkusen aus. Diese Ruhe spiegelt die Entwicklung einer Mannschaft wieder, die im Kontrast zum Großmanns-Wahnsinn bei Hertha am anderen Stadtende Berlin ohne Turbulenzen wachsen kann. Wo die einen ihre putzige Episode um den verlorengegangenen Welt-Trainer Jürgen Klinsmann zur Schau stellten, sieht man sich in Köpenick weiter als vor der Saison erhofft. Das Team steht im Viertelfinale des DFB-Pokals, hat 26 Punkte gesammelt, logiert in der Mitte der Tabelle. Einmal dabei sein, und gucken, was kommt - das gilt noch, aber längst ist mehr drin.

Dass sie dennoch verloren, lag daran, dass die sonst so verschwenderischen Leverkusener wenig brauchten, um Tore zu erzielen: die Fußspitze von Havertz, ein eleganter Abschluss von Moussa Diaby (83., nach Traumpass von Volland), die Energie von Karim Bellarabi (90.+4). Und daran, dass den Gastgebern die Kraft fehlte, als sie nach dem 1:2 öffnen mussten, das so überraschend kam wie das erste Leverkusener Tor. Auch die Leverkusener waren auffallend ruhig, aber ihre Art Ruhe konnte ihrem Trainer nicht behagen.

In der 97. Minute kommt Union-Torwart Gikiewicz frei zum Schuss

Bayer 04 ist bekannt als eine Mannschaft, die gefährlich wird, wenn ihr der Ball zum Spielen überlassen wird. 75 Minuten hatte sie ihn selten, eroberte ihn nicht, verlor ihn flott wieder. Nach dem Führungstreffer für Bayer stellte Union stellte um, brachte den Stürmer Sebastian Polter und ging ins Risiko, schaffte ein ausgemacht schönes Ausgleichstor durch Marius Bülter, der da zeigte, dass er mehr kann als nur Konter abschließen: Im Strafraum nahm er einen hohen Flankenball fein an, ließ seinen Gegenspieler Lars Bender aussteigen und schlenzte den Ball ins rechte Eck.

„Enttäuschend“ Wegen der mehrfachen Unterbrechung des Bundesligaspiels zwischen Union Berlin und Bayer Leverkusen (2:3) haben die Bayer-Profis ihre eigenen Fans kritisiert. "Das ist auch für mich etwas enttäuschend, das muss ich ganz ehrlich sagen. Warum das Ganze so ein Ausmaß angenommen hat, weiß ich gar nicht. Das spielt aber auch keine Rolle. Es ist nur schade, dass so etwas passiert", sagte Kapitän Lars Bender. Der Mittelfeldspieler hatte in der zweiten Halbzeit versucht, auf die Anhänger einzuwirken, die immer wieder Pyrotechnik gezündet und damit für Spielunterbrechungen gesorgt hatten - ohne Erfolg. "Wenn wir mal ehrlich sind: Da hat man dann relativ wenig Macht. Gefühlt stand ich da auch nur vor einer Leinwand", sagte Bender, die Fans hätte es in dem Moment "relativ wenig interessiert, was ich gesagt habe". Auch Stürmer Kevin Volland zeigte kein Verständnis für die Aktion der Anhänger, die eine siebenminütige Nachspielzeit nach sich zog. "Wenn es einmal passiert - okay. Aber wenn dann der Kapitän dort hingeht und sagt: 'Es schadet allen, auch unserem Spielfluss', und sie machen immer weiter und immer weiter und immer weiter - das ist natürlich Quatsch." Bayer-Trainer Peter Bosz nannte den Vorfall "scheiße", so etwas sei "nie gut, nicht für Union und nicht für uns." Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes lobte derweil das besonnene Handeln von Schiedsrichter Harm Osmers, der die Teams auch einmal an die Seitenlinie beordert hatte. "Der Schiedsrichter war ganz entspannt", sagte Rolfes. Auf Leverkusen dürfte eine saftige Geldstrafe zukommen. Aber auch Union könnte wegen der womöglich mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen belangt werden. SID

Nach so einem späten Ausgleich "solltest du wirklich den Riegel schieben", sagte Union-Trainer Urs Fischer hinterher. Aber nun konnte er nichts mehr ordnen. Das intensive Anlaufen hatte zu viel Kraft gekostet. Leverkusen konnte jetzt spielen, den Ball schnell laufen lassen. Trotzdem brauchten die Gäste zweimal Glück: Karim Bellarabi erzielte nach einem Doppelpass auf engem Raum das 3:2, weil Union-Torwart Rafael Gikiewicz zu sehr auf eine Flanke spekulierte. Und dann kam, in der 97. Minute, eben jener Gikiewicz sehr nahe vor dem Leverkusener Tor zum Schuss. Wenn Fußballspiele einem Drehbuch folgen würde, so hätte im Script für dieses Spiel gestanden, dass so das 3:3 entstanden wäre. So hätte aus diesem Nachmittag eine schöne Geschichte über die Gegensätze im Fußball werden können: Die Leidenschaft und Organisation der einen und die lange hinter ihrem Phlegma verborgene Eleganz der anderen, sie hätten einander ausgeglichen.

Aber Gikiewicz traf diesen Ball nicht richtig. Sein Gegenüber Lukas Hradecky parierte problemlos. Und Peter Bosz konnte völlig zurecht bilanzieren: "Union hätte mehr verdient gehabt."