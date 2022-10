Fußball-Bundesligist Union Berlin muss die Reise zum Spiel der Europa League bei Malmö FF (Donnerstag, 18.45 Uhr/RTL+) womöglich ohne Cheftrainer Urs Fischer, Timo Baumgartl und Tim Maciejewski antreten. Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Dienstag mitteilte, wurde das Trio positiv auf das Coronavirus getestet. Alle weiteren Tests der Lizenzspielerabteilung fielen negativ aus. Der Klub schloss eine Anreise der Betroffenen aber nicht grundsätzlich aus. Es gebe die Möglichkeit, dass es klappen könne, teilte ein Sprecher mit. Union peilt in Schweden den dringend benötigten ersten Erfolg an. Die Berliner haben die ersten beiden Spiele der Gruppenphase gegen Royale Union Saint- Gilloise und Sporting Braga (beide 0:1) knapp verloren. Auch Malmö ist noch ohne Punkt.