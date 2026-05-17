Marie-Louise Eta verabschiedete sich rundum zufrieden in ihre Auszeit: „Klar werde ich mit einem guten Gefühl in den Urlaub gehen, worauf ich mich auch freue“, sagte die Fußball -Pionierin, nachdem ihr historisches Kapitel als Cheftrainerin der Männer von Union Berlin mit einem 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Augsburg erfolgreich zu Ende gegangen war.

Während die 34-Jährige vor ihrer nächsten Aufgabe im Verein – als Trainerin des Bundesliga-Frauenteams – Kraft tanken kann, läuft die Suche nach ihrem Nachfolger auf Hochtouren. Laut übereinstimmenden Medienberichten gilt Mauro Lustrinelli als aussichtsreicher Kandidat, die Gespräche sollen weit fortgeschritten sein. Der Schweizer sorgte zuletzt in seiner Heimat für eine Sensation und führte den Aufsteiger FC Thun vorbei an der namhaften Konkurrenz direkt zur Meisterschaft. Seine Ambition, „irgendwann in eine Top-5- Liga“ Europas zu kommen, hat er bereits in einem Kicker-Interview kundgetan.

Für Eta zählte am Samstag nur der hochverdiente Sieg: „Wir sind nicht nur über das Ergebnis, sondern auch über die Art und Weise, wie wir gespielt haben, sehr, sehr glücklich.“ Nach der Trennung von Coach Steffen Baumgart hatte Eta, begleitet von großem Medienrummel, als erste Frau eine Mannschaft in der Männer-Bundesliga übernommen. Während ihrer fünf Spiele als Chefin gelangen ihr die Sicherstellung des Klassenerhalts – und zwei Siege in Mainz (3:1) und nun daheim gegen die Augsburger, die vor dem Spiel noch eine kleine Chance auf Platz sieben und das Erreichen der Conference League hatten. Union wollte dem FCA aber keine Schützenhilfe leisten: „Ein Fußballspiel will man gewinnen, man ist dann drin und im Fokus“, erklärte Trainerin Eta: „Es war trotzdem zwischendurch immer wieder ein Moment da, wo man das ein bisschen aufsaugen und genießen konnte.“