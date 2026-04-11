Der 1. FC Union Berlin hat Cheftrainer Steffen Baumgart nach der 1:3-Heimniederlage gegen Tabellenschlusslicht 1. FC Heidenheim entlassen. Das gab der Bundesligist am Samstag bekannt.

„Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern“, erklärte Geschäftsführer Horst Heldt in einer Vereinsmitteilung. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt derzeit sieben Punkte — für die Köpenicker offenbar zu wenig Sicherheit, um an Baumgart festzuhalten. Erst im Januar hatte der Trainer seinen Vertrag verlängert.

Als Nachfolgerin steht Marie-Louise Eta bereit: Die bisherige U19-Trainerin übernimmt das Team interimsmäßig bis Saisonende. „Ich freue mich, dass Marie-Louise Eta sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe interimistisch zu übernehmen“, sagte Heldt. Eta selbst zeigte sich kämpferisch: Sie habe „die Überzeugung, dass wir mit dem Team die entscheidenden Punkte holen“.

Seit 2023 als Co-Trainerin bei Union: Marie-Louise Eta. Tom Weller/dpa

Die 33-Jährige, die elf Jahre als defensive Mittelfeldspielerin auf Profiniveau spielte, ist seit 2023 bei Union tätig — zunächst als Co-Trainerin, womit sie als erste Frau überhaupt in dieser Funktion in der Bundesliga und der Champions League Geschichte schrieb. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg wird sie nun auch als erste Cheftrainerin in der Geschichte der Bundesliga auf der Bank sitzen. Zur Saison 2026/27 übernimmt Eta planmäßig das Frauenteam des 1. FC Union Berlin.