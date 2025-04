Verteidiger Diogo Leite von Fußball -Bundesligist Union Berlin hat sich im Spiel beim VfL Bochum (1:1) doch schwerer verletzt. Der 26-Jährige hat nach übereinstimmenden Medienberichten einen Kehlkopfbruch erlitten und fällt für den Rest der Saison aus.Union wollte die Diagnose auf Anfrage nicht bestätigen, die Köpenicker geben diese grundsätzlich nicht bekannt. Ein Einsatz Leites in den letzten drei Spielen sei allerdings „nicht sehr wahrscheinlich“, hieß es. Der Portugiese soll keine bleibenden Schäden erlitten haben, es handelt sich demnach offenbar um eine Vorsichtsmaßnahme. Am Dienstag wohnte er der Einheit in Trainingskleidung und Badelatschen bei.

Am Montag hatte Leite noch Entwarnung gegeben. „Ich bin okay und werde bald zurück sein“, schrieb der Portugiese unter ein Bild bei Instagram, das ihn im Krankenhaus in einer großen Halskrause und im Trikot der Hauptstädter zeigt. Leite hatte in der zweiten Halbzeit einen knallharten Schuss gegen den Kehlkopf bekommen, der Profi musste anschließend mit einer Trage abtransportiert werden. Sein Trainer Steffen Baumgart hatte nach Schlusspfiff vermutet: „Es scheint nicht so schlimm zu sein wie befürchtet.“