Fußball -Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seinen Kader noch einmal verstärkt. Der 19 Jahre alte Tom Rothe kommt von Ligakonkurrent Borussia Dortmund an die Spree. Der Linksverteidiger war in der vergangenen Spielzeit an Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehen und feierte dort den Aufstieg. „Tom hat im letzten Jahr eindrucksvoll seine Stärken und sein Potenzial unter Beweis gestellt“, sagte Union-Geschäftsführer Horst Heldt.

Der gebürtige Rendsburger Rothe spielte drei Jahre in der Jugendabteilung des FC St. Pauli und wechselte im Sommer 2021 ins Ruhrgebiet zum Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund. In Berlin erhofft er sich nun den nächsten Karriereschritt. „Union hat eine einzigartige Vereinskultur, mit der ich mich voll und ganz identifizieren kann“, sagte Rothe. „Der Trainer bevorzugt oft eine Fünferkette, was ich bereits aus meiner Zeit in Kiel kenne und worin ich mich auch sehr wohl fühle.“ Seit diesem Sommer wird Union von Bo Svensson trainiert.

In Berlin könnte Rothe eventuell Nationalspieler Robin Gosens ersetzen, über dessen möglichen Weggang bereits länger spekuliert wird. Mittelfeldspieler Alex Kral wird die Berliner vorerst verlassen. Der 26-Jährige wechselt für eine Saison leihweise zu Espanyol Barcelona. Der Tscheche war im vergangenen Sommer von Schalke 04 zu Union gekommen. In 32 Pflichtspielen schoss er einen Treffer und gab einen Assist.