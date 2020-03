Ein paar Dinge werden am Samstag doch so sein wie geplant. Die Victoria, ein Ausflugsdampfer, wird mit knapp tausend Passagieren an der Fennbrücke in Berlin-Mitte ablegen und mit Fans des 1. FC Union nach Köpenick schippern. Und die Fans werden den Mannschaftsbus der Unioner mit Pyrotechnik am Stadion empfangen. Überhaupt werden wohl Tausende Unioner rund ums Stadion An der Alten Försterei sein. Das sagt jedenfalls Sven Mühle von der Dachorganisation der Fanorganisationen der Köpenicker, die sich unter dem aktuell so passenden Namen "Verein Infizierter Rotweißer Union Supporter" zusammengeschlossen haben. Abgekürzt: "V.I.R.U.S." Nur die Stadiontore werden sie nicht passieren dürfen. Denn am Mittwoch ordnete der zuständige Amtsarzt laut Bezirksamt Treptow-Köpenick an, die Partie Unions gegen den FC Bayern München ohne Publikum auszutragen.

Noch am Vortag hatte Präsident Dirk Zingler erklärt, dass die Partie vor ausverkauftem Hause stattfinden werde - obwohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zuvor dringend dazu geraten hatte, auf Massenveranstaltungen zu verzichten. "Dann sollten wir anfangen, bitte den öffentlichen Personen-Nahverkehr in Berlin einzustellen", sagte Zingler und erklärte, dass Union (und anderen Fußballklubs) durch einen derartigen Eingriff die wirtschaftliche Grundlage entzogen werde - im Gegensatz zu anderen Branchen: "Herr Spahn hat ja auch nicht empfohlen, dass BMW in Berlin die Produktion einstellt. Deshalb kann er auch nicht empfehlen, dass wir unseren Betrieb einstellen."

Nach Ansicht von Spahn redete Zingler damit am Thema vorbei und verglich bestenfalls Äpfel mit Birnen: "Wir sind in einer Phase, die ein einheitlicheres Vorgehen braucht. Ich bin verwundert, was in Berlin bei diesem Fußballspiel passiert", sagte Spahn im Deutschlandfunk. Und: "Wer das immer noch so kommentiert, der hat abschließend noch nicht verstanden, worum es hier gerade geht." Der politische Druck auf Union wurde dann durch eine Anordnung von Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) vom Dienstag weiter verstärkt: Lederer ließ die Konzerthäuser und Theater schließen; ein Ausschluss der Fans vom Spiel Union-Bayern war daher nur noch eine Frage der Zeit. Denn die Enge - und damit auch die potenzielle Ansteckungsgefahr - ist an der Alten Försterei ungleich größer als in der Philharmonie - oder im Olympiastadion.

Auch dort soll es nun Geisterspiele geben. Hertha BSC teilte am Mittwoch mit, dass das Derby gegen Union auf dringende Empfehlung der Amtsärzte unter Ausschluss der Öffentlichkeit steigen werde; ebenso die Partie gegen Augsburg. "Die Entscheidung, ohne Zuschauer zu spielen, akzeptieren wir natürlich und halten sie auch für sinnvoll. Das Thema wird uns in den nächsten Wochen begleiten und wenn wir einen Beitrag leisten können, um die Ausbreitung zu verlangsamen, steht eine solche Entscheidung nicht zur Diskussion", sagte Hertha-Manager Preetz