Zum Hauptinhalt springen

Trainerin Marie-Louise Eta„Ich möchte nach denselben Maßstäben beurteilt werden wie meine Kollegen“

Lesezeit: 8 Min.

Als Spielerin Champions-League-Siegerin – und als Trainerin? Diese Saison will Marie-Louise Eta mit den Fußballerinnen von Union Berlin unter die besten fünf Teams der Bundesliga kommen.
Als Spielerin Champions-League-Siegerin – und als Trainerin? Diese Saison will Marie-Louise Eta mit den Fußballerinnen von Union Berlin unter die besten fünf Teams der Bundesliga kommen. Matthias Koch/Imago

Als erste Cheftrainerin in der Männer-Bundesliga wurde Marie-Louise Eta weltberühmt. Jetzt startet sie mit Union Berlin in die Frauen-Bundesliga – und erklärt, warum das Geschlecht auf der Trainerbank keine Rolle spielt.

Interview von Anna Dreher

SZ bei Google bevorzugen

Den Namen Marie-Louise Eta kennt seit diesem Jahr die ganze Fußballwelt. Für die letzten fünf Saisonspiele übernahm sie interimsweise die Bundesliga-Mannschaft von Union Berlin. Sie schaffte den Klassenverbleib und schrieb Geschichte als erste Cheftrainerin in einer von Europas Top-Ligen der Männer. Nun coacht die 35-Jährige die Köpenicker Frauen. Nicht zuletzt deshalb sind die Erwartungen hoch zum Auftakt der Saison an diesem Freitag (18.20 Uhr, ZDF/Magenta TV/Dazn) gegen Doublesieger Bayern München. Im zweiten Bundesligajahr soll Union nach Platz neun der Sprung ins obere Drittel gelingen.

Zur SZ-Startseite

Marie-Louise Eta beim 1. FC Union Berlin
:„Es wäre schön, wenn es diese Fragen nicht mehr gibt“

Zwei Tage vor ihrem Debüt als Trainerin von Union Berlin gibt Marie-Louise Eta ihre erste Pressekonferenz – und der Raum ist so voll wie noch nie.

Von Sebastian Fischer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite