Als erste Cheftrainerin in der Männer-Bundesliga wurde Marie-Louise Eta weltberühmt. Jetzt startet sie mit Union Berlin in die Frauen-Bundesliga – und erklärt, warum das Geschlecht auf der Trainerbank keine Rolle spielt.

Den Namen Marie-Louise Eta kennt seit diesem Jahr die ganze Fußballwelt. Für die letzten fünf Saisonspiele übernahm sie interimsweise die Bundesliga-Mannschaft von Union Berlin. Sie schaffte den Klassenverbleib und schrieb Geschichte als erste Cheftrainerin in einer von Europas Top-Ligen der Männer. Nun coacht die 35-Jährige die Köpenicker Frauen. Nicht zuletzt deshalb sind die Erwartungen hoch zum Auftakt der Saison an diesem Freitag (18.20 Uhr, ZDF/Magenta TV/Dazn) gegen Doublesieger Bayern München. Im zweiten Bundesligajahr soll Union nach Platz neun der Sprung ins obere Drittel gelingen.