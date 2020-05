Bei seiner Abschieds-Ankündigung wurde Rafal Gikiewicz sehr emotional: "Ich habe immer gekämpft, egal ob ich mit Schmerzen gespielt habe oder ohne. Ich habe jede Minute mein Herz für Euch, für den Verein gegeben!", schrieb der Torhüter des 1. FC Union Berlin, der den Bundesligisten nach der Saison verlassen wird. "Nach zwei wunderschönen Jahren, mit viel Herz und vielen, vielen Emotionen muss ich leider tschüss sagen. Das ist hart, aber so ist das Leben eines Profifußballers", schrieb der 32-jährige Pole. Eine Vertragsverlängerung scheiterte am Geld: "Nachdem wir uns in mehreren Verhandlungsrunden wirtschaftlich nicht einigen konnten, haben wir entschieden, uns auf der Torwartposition neu zu orientieren", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Die Eisernen verlieren damit einen Führungsspieler. Gikiewicz, der zuletzt mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht wurde, war 2018 vom SC Freiburg gekommen. Er wurde bei Union schnell zum Wortführer und genießt wegen seiner Leidenschaft auf dem Platz ein hohes Ansehen bei den Fans. Der im polnischen Olsztyn geborene Gikiewicz bestritt alle möglichen 67 Pflichtspiele für Union und hatte maßgeblichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg im vergangenen Sommer. Er werde "bis zur letzten Minute am letzten Spieltag mit meinem ganzen Herzen" alles geben, kündigte der Nationalspieler an.