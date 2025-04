Vor ein paar Jahren erinnerte sich Diego Pablo Simeone, heute Trainer bei Atlético Madrid, unter Tränen lachend, an einen Schwank aus seiner aktiven Zeit. Simeone, genannt „El Cholo“, spielte an der Seite seines Namensvetters Maradona beim FC Sevilla. Einmal habe er in einem Spiel keine bessere Idee gehabt, als aus gut 30 Metern Entfernung aufs Tor zu schießen, der Ball ging daneben, Maradona bestellte ihn zum Rapport.

„Ey, Cholo“, habe Maradona gesagt: „Hast du je aus so einer Entfernung ein Tor geschossen?“ El Cholo sei verblüfft gewesen. „Um die Wahrheit zu sagen: Nein!“, habe er geantwortet – und sofort gehört: „Dann mach das nie wieder!“

Der österreichische Innenverteidiger Leopold Querfeld, 21, kam nie in die Verlegenheit, mit dem vor viereinhalb Jahren verstorbenen Maradona zusammenzuspielen. Und so verbot ihm am Samstag auch niemand diesen absurden Schuss aufs Tor – weshalb er nun auf eine Frage, wie sie El Cholo ertragen musste, jederzeit wieder seinen Treffer aus dem in vielerlei Hinsicht denkwürdigen 4:4 (4:4) des 1. FC Union Berlin gegen den VfB Stuttgart herausholen kann. Denn Querfeld erzielte das Tor, das Simeone gern geschossen hätte.

Es lief die 38. Minute, als Querfeld, Innenverteidiger, vergleichsweise tief in der Hälfte der Stuttgarter stand und eine wahnwitzige Idee in die Tat umsetzte. Er legte sich selbst den Ball mit einem letzten Stupser vor, visierte vielleicht nicht gleich den Winkel, aber eben das vom deutschen Nationaltorwart Alexander Nübel gehütete Tor an, lud das Schussbein durch – und traf. Die Wahrscheinlichkeit, dass er von dort ins Tor schießt, lag gemäß irgendeiner „KI“ bei 1,2 Prozent; es war damit angeblich das unwahrscheinlichste Tor der gesamten Bundesliga-Saison. Aber: Querfeld traf. Satt und mit Vollspann, er beschleunigte den Ball auf 118 Kilometer pro Stunde. Doch all diese Daten waren nichts im Vergleich zu den Kommentaren der Trainer, die ja einiges an Fußball gesehen haben.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß sagte, dass er einen solchen Treffer „noch nicht so oft gesehen habe“, Union-Coach Steffen Baumgart war fast gerührt: „Ich bin froh, dass ich dabei war.“ Querfeld selbst erklärte: „Ich bin auch sehr glücklich über mein Tor, ich glaube, das war ziemlich sehenswert.“

Punktgewinne gegen Frankfurt, Bayern, Freiburg, Wolfsburg, Leverkusen und nun Stuttgart

In jedem Fall taugte es, um seinen Namen bekannt zu machen. Die Frage, die Hoeneß in der Pressekonferenz seinem Kollegen zuwarf („Wie heißt noch mal der Querfeld mit Vornamen?“) wird sich wohl bald niemand mehr stellen. Dass er den Schuss wagte, war kein Zufall, er weiß, dass sein Schussbein eine große Gewalt ausüben kann. „Ich werde immer wieder mal belächelt, warum ich mir (im Training) aus so großer Distanz den Ball auflege“, erzählte er. Damit ist’s nun vorbei.

Die Kollegen waren regelrecht geschockt, „die haben es alle nicht fassen können“, erzählte Querfeld: „Tom (Rothe) hat erzählt, er sei ein paar Sekunden lang stehen geblieben.“ Vor allem aber hätten sie ihm gesagt, dass sie noch nie bei so einem schönen Tor auf dem Platz gestanden hätten: „Ich freue mich, dass ich ihre Karrieren bereichern durfte“, scherzte Querfeld. Seine übergeordnete Begeisterung aber galt dem Umstand, dass Union Berlin durch das 4:4 samt Punktgewinn die Klasse hatte halten können.

Im Grunde hatte das schon vor Beginn der Partie festgestanden, die sich so abstrus entwickeln sollte. Denn durch das Heidenheimer Debakel gegen den FC Bayern war der Absturz auf den Relegationsplatz nur noch eine theoretische Möglichkeit. Womöglich trug das dazu bei, dass sich ein so verrückter Spielverlauf entwickelte. Alle acht Tore der Partie fielen vor der Pause, es war die torreichste erste Halbzeit der 1963 begonnenen Bundesligageschichte.

Union kam durch Andrej Ilic (5. Minute) und Diogo Leite (19.) zu einer raschen 2:0 Führung. Der VfB glich durch Deniz Undav (23.) und Enzo Millot (29.) aus – und ließ sich nicht durch Querfelds Geschoss aus der 38. Minute beirren. Im Gegenteil: Jeff Chabot (43.) und Chris Führich (45.+1) drehten die Partie, ehe neuerlich Ilic den Ausgleich erzielte (45.+6). Dass die Partie dann ohne weitere Tore komplettiert wurde, lag auch an der Intervention der Trainer. Union-Coach Baumgart sagte, er habe seinen Spielern Anerkennung gezollt, sie aber auch um eine Rückkehr zur Vernunft gebeten. Es sei „schon ein geiles Fußballspiel“, habe er gesagt, „aber es wäre schon gut, wenn es nicht mehr so geil wird in der zweiten Halbzeit“. Voilà: Union ließ tatsächlich nicht mehr viele Chancen zu – und stand am Ende endgültig „über dem Strich“, wie Baumgart sagte.

Der Schlüssel dazu sei gewesen, dass Union Berlin „auch nach sportlich schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt“ habe, zum Beispiel nach der Niederlage gegen Holstein Kiel vom 2. März, „da habe ich schon viel Abgesang gehört“. Es folgten ausnahmslos Punktgewinne, gegen Frankfurt, München, Freiburg, Wolfsburg, Leverkusen, nun Stuttgart. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Baumgart sich als Pragmatiker erwies. Er kam zu Jahresbeginn als Nachfolger von Bo Svensson mit einem Dogma nach Berlin: Er würde in der Regel mit einer Viererabwehrkette verteidigen. Er rückte davon ab und stellte den zu Saisonbeginn von Rapid Wien geholten Querfeld ins Zentrum der Abwehr. Querfeld erwies sich nach einer langen Anlaufphase als ein junger, mit strategischem Sinn gesegneter Spieler, der dem erfahrenen Kevin Vogt den Rang ablief und nach einer Reihe von Fehleinkäufen den Ruf der Scouting-Abteilung stärkte. Die Resultate, die Union in den vergangenen Wochen einfuhr, hatten etwas Verführerisches gehabt. „Die Jungs haben dann angefangen, mehr zu glauben als vielleicht vorher“, sagte Baumgart, „und dann kommst du plötzlich in einen Lauf, den du nicht immer erklären kannst.“

Das muss er auch nicht, jedenfalls nicht den Unionern. Ihnen reichte die übergeordnete Nachricht des Wochenendes, die da lautete, dass Union ein siebtes Jahr in der Fußball-Bundesliga planen darf.