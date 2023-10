Ungewöhnlich, selbst in der Krise

Kommentar von Javier Cáceres, Berlin

Es hilft mitunter, sich an Yogi Berra zu erinnern, einen Baseballspieler, dem die Menschheit mehr Weisheiten verdankt als einem gewissen Platon. Wer wollte der Erkenntnis widersprechen, dass man durch Schauen viel beobachten kann? Berra hatte auch praktische Lebenstipps parat, zum Beispiel: "Antworte niemals auf einen anonymen Brief." Und weit berühmter: "Wenn du an eine Weggabelung kommst: Nimm sie!" Womit wir beim 1. FC Union Berlin angekommen sind.