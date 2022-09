Von Javier Cáceres, Berlin

Die Liturgie besagt, dass es am Samstag kurz vor 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei wieder zu einem Wechselgesang kommt. Stadionsprecher Christian Arbeit wird auch vor dem Bundesliga-Topspiel des 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern mit dem Mikrofon in der Hand über den Rasen schlendern und vor der Waldseiten-Tribüne die Aufstellung verlesen. Genauer gesagt: die Namen aller Spieler, die im Union-Kader stehen. Und die Tribüne wird bei jedem Namen mit einem dreisilbigen Kompositum antworten: