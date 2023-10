Halloween naht, jetzt kommen wieder die Horrorclowns aus ihren Verstecken. Der Clown, der erschreckt statt belustigt, steht als symbolisches Paradoxon jenem zweifelnden, verletzlichen und der Lächerlichkeit preisgegebenen Ritter nahe, der in seiner ganzen Widersprüchlichkeit prominent vertreten ist in der Weltliteratur (Don Quijote als "Der Ritter von der traurigen Gestalt"), der Kinderbuchliteratur (Ritter Rost), der Filmbranche (Ritter der Kokosnuss) und der Kulinarik (Arme Ritter).

Die Fußballer von Union Berlin, die sich "die Eisernen" nennen und als Maskottchen den eigentlich stolzen "Ritter Keule" unterhalten, haben jetzt zehn Spiele nacheinander verloren und in sieben davon kein Tor geschossen. Ihr letzter Treffer ist fünfeinhalb Stunden Spielzeit her. Fußballer, die keine Tore schießen, sind als Paradoxon vergleichbar mit Horrorclowns und Armen Rittern.

Im Souvenir-Handel von Union Berlin gibt es den Ritter Keule als Spardose ("Bewacht dein Gespartes!"), als Plüschfigur ("Zum Kuscheln und Spielen"), als Gartenzwerg ("Zurzeit nicht lieferbar") sowie als Beißring ("Extrem weich und flauschig"). Nun ist der Beißring als relevante Requisite aus rustikalen Ritterfilmen wie "Excalibur", "Lancelot" oder "Die Ritter der Tafelrunde" zwar kaum bekannt, doch für frustrierte Union-Fans - selbst ohne frischen Nachwuchs - könnte sich dieser Artikel derzeit als durchaus nützlich erweisen. Im Pokal am Dienstag in Stuttgart oder in der Bundesliga nächsten Samstag gegen Frankfurt bietet der Beißring Gelegenheit zur unauffälligen und sicheren Wutentladung. Es gibt ihn gerade im Angebot: 9,95 Euro statt 14,95.