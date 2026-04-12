Die Revolution kam über Nacht, und sie kam unerwartet. Der Samstag sollte nur noch 13 Minuten lang existieren, da verschickte der 1. FC Union Berlin eine Mitteilung, die in internationalen Sportgazetten wie der italienischen Gazzetta dello Sport, der französische L'Equipe und der spanischen Marca umgehend für Schlagzeilen sorgte. Steffen Baumgart, 54, war längste Zeit Cheftrainer des Köpenicker Klubs gewesen – und wurde mit sofortiger Wirkung durch Marie-Louise Eta ersetzt. Die 34-Jährige, zurzeit Trainerin der U19-Mannschaft Unions, hatte schon in der Vergangenheit bei dem Klub an der Seitenlinie gestanden, seinerzeit allerdings „nur“ als Co-Trainerin. Nun wird sie zur ersten Cheftrainerin in einer der großen Fußballligen der Welt. Er freue sich, dass Eta „sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe interimistisch zu übernehmen, bevor sie im Sommer wie geplant Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen wird“, teilte Union-Geschäftsführer Horst Heldt mit.
Marie-Louise Eta bei Union BerlinDie erste Cheftrainerin in einer der großen Ligen der Welt
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Erst soll sie Union Berlins Männer in der Bundesliga halten und ab Sommer das klubeigene Frauenteam betreuen: Marie-Louise Eta folgt in Köpenick auf Steffen Baumgart – eine Personalie, die weltweit Schlagzeilen macht.
Von Javier Cáceres, Berlin
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