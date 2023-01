Union Berlin dreht Partie in Bremen, rückt auf drei Punkte an Bayern heran

Jubiläumssieg und Punkterekord für Urs Fischer: Der Trainer marschiert mit Union Berlin weiter durch die Fußball-Bundesliga und hat Werder Bremen fürs Erste in die Krise gestürzt. Union gewann zum Abschluss der Hinrunde nicht unverdient 2:1 (1:1) gegen die Hanseaten, Janik Haberer (18.) und Kevin Behrens (46.) drehten mit ihren Treffern die Partie und sorgten für Fischers 50. Bundesliga-Sieg im 119 Spiel. Für die Bremer, die sich vier Tage nach dem 1:7 beim 1. FC Köln verbessert präsentierten, war die zwischenzeitliche Führung durch Amos Pieper (14.) zu wenig.

Union hat als Tabellenzweiter nach dem schwer erarbeiteten Erfolg nun 33 Punkte auf seiner Seite, mehr als jemals zuvor in einer Hinrunde, und damit nur drei weniger als Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München. Für Werder war es die vierte Niederlage in Serie, der Aufsteiger steckt im Niemandsland der Tabelle fest.

"Wir sehen über das letzte Spiel von Bremen hinweg, dort ist einfach viel schiefgelaufen", hatte Fischer vor der Partie gesagt. Der Schweizer warnte seiner Mannschaft, die Hanseaten trotz des desolaten Auftritts in Köln nicht zu unterschätzen und schenkte Zugang Josip Juranovic drei Tage nach dessen Verpflichtung sofort das Vertrauen. Und Werder sollte Fischer schnell Recht geben. Nach einem Freistoß von Marvin Ducksch war Pieper mit dem Kopf aus kurzer Distanz zur Stelle. Doch die Führung gab den Hanseaten nicht lange Sicherheit, nur kurz danach patzte Pieper mit einem ganz schlechten Rückpass - Haberer nutzte das Missgeschick eiskalt aus.

Alles in allem trat die Mannschaft von Werner, der seine Startelf im Vergleich zum Debakel in Köln nur auf zwei Positionen verändert hatte, robuster auf. Längst funktionierte nicht wieder alles, Union schien aber durchaus beeindruckt zu sein. Bei einem vermeintlichen Traumtor von Sheraldo Becker kurz vor der Pause rettete die Bremer dann erst der Videobeweis, der rund um die Entstehung des Treffers ein Handspiel erkannt hatte. Werder war immer wieder gefährlich, doch Union nutzte Fehler eiskalt aus. 51 Sekunden nach Wiederanpfiff war Behrens bei einer Ecke einfach viel wacher als die gesamte Bremer Defensive. Niclas Füllkrug und seine Kollegen gaben sich nicht auf, Werder versuchte alles - und so blieb es bis zum Ende spannend.