Zur Liturgie beim 1. FC Union Berlin gehört, bei der Verlesung der Spielbeteiligten den Videoschiedsrichter (VAR) gnadenlos auszupfeifen, auch sein Einsatz wird, um es milde auszudrücken, selten goutiert: „Ihr macht unseren Sport kaputt!“, singen sie dann gern im Chor, zur Melodie eines alten Gospels namens „Just over in the Gloryland“. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es wieder so weit: Pfiffe, Missbilligungen, Rufe. Und das war diesmal insofern nachvollziehbar, als das Schiedsrichterteam eine kontroverse Entscheidung traf und Union damit gegen Eintracht Frankfurt in letzter Sekunde um den möglichen vierten Heimsieg der Saison brachte. Per VAR. Und was man am Sonntagabend sicher sagen konnten: Verantwortliche und Akteure des 1. FC Union Berlin teilten den Groll, der dem Chor zugrunde liegt.

„Wir haben definitiv zwei Punkte verloren. Die nimmt der Schiedsrichter mit nach Hause“, wetterte etwa Unions Manager Horst Heldt, nachdem Harm Osmers das mögliche 2:1 des eingewechselten Tim Skarke aberkannt hatte. Stürmer Benedict Hollerbach, Schütze des Tores aus der 66. Minute, das letztlich den 1:1-Endstand bedeutete, fand es gar „skandalös“, dass Skarkes Tor keine Anerkennung fand. Das sei „nicht im Sinne des Fußballs“ gewesen, meinte Hollerbach. Wofür es gute Argumente gab.

Beanstandet worden war durch das Schiedsrichterteam, dass sich ein Teil des Körpers von Christopher Trimmel im Abseits befand, als Unions Rechtsverteidiger sich am Aufbau der Torgelegenheit Skarkes beteiligte. Mit bloßem Auge war das nicht zu entdecken gewesen. Dafür brauchte es schon feinste Technologie – und den Antrieb des VAR, im sogenannten „Kölner Keller“ bis ins Pleistozän des Spielzugs zurückzuspulen, um eine kalibrierte Linie zu ziehen und das Tor zu annullieren.

Während Trimmel das einigermaßen achselzuckend zur Kenntnis nahm, vielleicht auch, weil er weiß, dass die Regel in so einer Situation keine Gnade kennt, nannte Heldt es „peinlich“, er sei „wirklich erbost darüber, wie das heute gehandhabt wurde“. Wobei erschwerend hinzukam, dass der Schiedsrichter in dieser Situation zwar richtig entschieden, in kleinen Dingen aber häufig falsch gelegen hatte. Die Aufzeichnungen der Reaktionen auf der Union-Bank könnte man als Seniorengymnastik-Video vertreiben: Alle paar Minuten sprangen sie auf und hoben die Arme zum Protest.

Auch Krösche ist mit Osmers Leistung unzufrieden

Heldt war den Referees aber auch wegen eines anderen Details gram: der Nachspielzeit. Neulich noch hatte Union in Mönchengladbach „ohne VAR-Gedöns“ (Heldt) acht Minuten Aufschlag und einen Gegentreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit hinnehmen müssen. Nun waren es mit Gedöns, vielen Wechseln und reichlich Spielverzögerungen durch Eintracht-Torwart Kevin Trapp bloß vier Minuten. Unions Trainer Bo Svensson fand, man könne da auch „eine Münze werfen“. Und nicht, dass da ein falscher Eindruck aufkommt: Union schoss nicht nur in eigener Sache auf die Referees ein, sie fanden auch Zeit, mit den Gästen mitzufühlen.

Diese beendeten das Spiel mit zehn Mann, weil Verteidiger Arthur Theate Gelb-Rot sah (71.). Die zweite Verwarnung gegen den Belgier war allein schon deshalb exzessiv, weil Theate unmittelbar vor seinem Einsteigen gegen Andras Schäfer – also im Grunde in der gleichen Aktion – von Unions Skarke gefoult worden war. Heldts Frankfurter Kollege Markus Krösche biss sich nach dem Spiel erstmal auf die Zunge. „Es ist schwer, da jetzt die richtigen Worte zu finden, ohne dass ich gleich wieder einen Anruf bekomme“, sagte er. Dann klagte er doch.

Kommende Woche reist Union zu einem kleinen Spitzenspiel nach München

Denn Osmers habe nur „fünf Meter daneben“ gestanden und hätte demnach sehen „müssen“, dass Theate unverschuldet die Kontrolle über seinen Körper verloren hatte; „ärgerlich, mitentscheidend“ sei der Platzverweis gewesen, klagte er. Das war zwar ein plausibler, aber auch ein gewagter Gedanke. Union hatte in der zweiten Halbzeit nicht nur den Führungstreffer von Jubilar Mario Götze (300. Bundesligaspiel) durch Hollerbach ausgeglichen. Sondern auch deutlich die Kontrolle über das Spiel gewonnen.

Eine Woche vor der Visite beim Spitzenreiter FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) zeigte auch die Partie gegen die Eintracht: Die Köpenicker befinden sich auf dem besten Wege, wieder jene Mannschaft zu werden, die unter dem früheren Trainer Urs Fischer das Attribut „eklig“ als Adelstitel empfand. Sie sind daheim in vier Spielen ungeschlagen und stehen nach acht Bundesligarunden mit 15 Punkten an Rang vier. Und: Das verleitet niemanden in Köpenick dazu, die Champions-League-Termine der Saison 2025/26 zu blocken. Bei Union scheint man sich dafür bestens gewahr zu sein, dass der DSC Arminia Bielefeld, dem die Unioner am Mittwoch im DFB-Pokal begegnen, eine Herausforderung darstellt.

Die Bemerkung von Eintracht-Trainer Dino Toppmöller jedenfalls, dass es „ein sehr gutes Bundesligaspiel“ gewesen sei, führte ein bisschen in die Irre. An der Alten Försterei waren die rund 22 000 Menschen nicht unbedingt dazu genötigt worden, mit der Zunge zu schnalzen wie in einem Sterne-Restaurant. Toppmöllers ergänzende Auskunft, dass die Partie „sehr intensiv“ gewesen sei, traf hingegen vollumfänglich zu. Er durfte sich in seiner am Vorabend geäußerten Fernanalyse voll bestätigt sehen.

Denn Union ist eine Mannschaft, die den Zweikämpfen frönt, viele zweite Bälle aufsammelt, zu Flanken und Abschlüssen kommt und am Ende den Druck erhöhen konnte – wegen der Überzahl und weil Union im Gegensatz zur Eintracht unter der Woche keinen Europapokaleinsatz hatte. Svensson wiederum sagte, er kommandiere ein Team, das sich traut, „aggressiv nach vorne zu verteidigen, als Mannschaftsverbund nicht nur viele Meter, sondern auch sehr intensiv zu laufen“, um möglichst weit vorne den Ball zu erobern. „Das ist unsere Spielidee, unsere DNA“, sagte Svensson, und es klang, als habe Union nach langer Suche einen neuen Urs gefunden.