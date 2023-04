Christopher Trimmel ist bei Union Berlin der Kapitän und Standardspezialist. Vor dem Saisonendspurt in der Fußball-Bundesliga spricht er über steigenden Druck und europäische Ambitionen. Und er erklärt, warum das Spiel der Köpenicker auch ohne Ballbesitz-Zauber Kreativität beinhaltet.

Interview: Javier Cáceres, Berlin

Christopher Trimmel, 36, ist Kapitän der Bundesliga-Überraschungsmannschaft 1. FC Union Berlin und vor allem als Standardspezialist bekannt. Und was kaum jemand weiß: Er hat sich in seiner Heimat mit einem Coup verewigt, der seinem Wesen als Rechtsverteidiger widerspricht: Er ist der zweitschnellste Hattrick-Torschütze der österreichischen Fußballgeschichte, seit er 2009 für Rapid Wien gegen Austria Kärnten als Joker drei Tore in sechs Minuten erzielte. Nur Hans Krankl war noch schneller: Austrias berühmter "Goleador" hatte 1977, ebenfalls für Rapid, gegen den Grazer AK nur drei Minuten für drei Treffer benötigt.