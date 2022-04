Von Felix Haselsteiner, Berlin

Die Alte Försterei jubelte bereits lange, bevor Grischa Prömel überhaupt auf das Tor schoss. In der 21. Minute kullerte der Ball nach einer zu langen Flanke von Union Berlin in Richtung Seitenaus, scheinbar hatten sich damit alle abgefunden - außer Prömel. Der setzte zum Sprint an, holte den Ball gerade noch so und wurde für seinen Einsatz vom Publikum lautstark gefeiert. Die Köpenicker Zuschauer, sie sind durchaus einzigartig in der Art und Weise, wie euphorisch sie ihre Mannschaft unterstützen können, selbst wenn es um Sprints an der Seitenauslinie geht. In diesem Fall wurden sie umgehend belohnt.

Prömel nämlich holte den Ball, spielte einen Pass, für einen Moment ging er an Eintracht Frankfurt verloren, dann eroberte Union den Ball erneut - und es war wiederum der 27-Jährige, der ihn dann gedankenschnell und wuchtig aus 16 Metern ins lange Eck schoss. Das 2:0 von Union Berlin war ein Tor mit einer errechneten Wahrscheinlichkeit von gerade einmal einem Prozent, Prömel wies allerdings im Nachgang auf einen möglichen statistischen Fehler hin: "Ist da auch eingerechnet, dass heute Ostersonntag ist?", fragte der Sonntagstorschütze.

Das 2:0 durch den Mittelfeldspieler war gleichzeitig der Endstand in einem beeindruckend einseitigen Spiel: Union Berlin hätte in der ersten Halbzeit nach dem Führungstreffer durch Taiwo Awoniyi (17. Minute) und Prömels 2:0 noch einige Male nachlegen können: Rani Khedira kam zu besten Gelegenheiten, Prömel ebenfalls, auch Torjäger Awoniyi hätte ein 3:0 erzielen können. "Das Resultat müsste höher sein aus meiner Sicht", sagte Unions Trainer Urs Fischer. Nur sollte man an dieser Stelle darauf verweisen, dass die Berliner nicht gegen irgendeine Mannschaft spielten, sondern gegen die sensationellen Barcelona-Besieger aus Frankfurt, die frisch von einer freitäglichen Strandparty nach ihrem Europa-League-Halbfinaleinzug nach Berlin kamen.

Glasner nimmt die Frankfurter Leistung auf seine Kappe

Dementsprechend müde wirkte die Eintracht auch. Phasenweise fand die Mannschaft von Oliver Glasner kaum Wege aus der eigenen Hälfte, es dauerte bis in die zweite Halbzeit: Erst dann fing sich Frankfurt, hatte mehr Ballbesitz, wirkte aber nicht allzu kreativ im Erspielen von Chancen. Glasner nahm seine Spieler in Schutz: "Das nehme ich zu 100 Prozent auf meine Kappe", sagte er: "Es ist mir nicht gelungen, nach den letzten Wochen und dem, was hier alles passiert ist, die Jungs so vorzubereiten, dass wir diesen Zustand heute erreichen."

Sein Gegenüber, der Schweizer Fischer, nutzte die Pressekonferenz noch einmal, um seinem österreichischen Kollegen zum internationalen Erfolg zu gratulieren und alles Gute für das Halbfinale zu wünschen. Im Stadion hatten vorher gar die Union-Anhänger die Eintracht-Fans beklatscht, für ihren Einsatz in Barcelona unter der Woche. Nur verriet dann Rani Khedira im Interview, dass sich hinter der freundlichen Köpenicker Glückwunsch-Kultur auch ein wenig Taktik verbarg: "Wir haben gesagt, die müssen erst einmal an die Alte Försterei kommen und wir bringen sie ein bisschen auf den Boden zurück", sagte Khedira. Man habe die Eintracht in der ersten Halbzeit "überrollt", das sei aber auch der Plan gewesen.

Dass Union Berlin inzwischen ein Bundesligist ist, der andere Bundesligisten spielerisch überrollen kann, zeugt von der beeindruckenden Entwicklung, die Fischers Mannschaft in dieser Saison genommen hat. Vor allem zu Hause sind die Köpenicker schwer zu schlagen, 31 von 47 Punkten gewannen sie an der Alten Försterei. Union wirkt mutig und angriffslustig wie eh und je, aber auch gereift - der überraschende Winter-Abschied von Max Kruse etwa fällt gar nicht auf. Berlin ist ein Kollektiv, in dem die individuelle Klasse nicht so entscheidend ist wie anderswo.

"Es ist unglaublich, wie die Unioner ihren Verein leben", sagt Prömel - und geht trotzdem

Das weiß auch Grischa Prömel, der im Mittelfeld seine persönlich beste Bundesliga-Saison spielt und nun bereits neun Tore erzielt hat. Sein Weggang im Sommer steht schon fest, er wird zu seinem ehemaligen Jugendverein TSG Hoffenheim gehen. Schmerzen wird Prömels Wechsel auf beiden Seiten: "Auf jeden Fall ist es schade, wenn man sieht, was hier Woche für Woche los ist", sagte der gebürtige Stuttgarter, nachdem die Fans ihn und die Kollegen nach dem Abpfiff noch einmal ausgiebig gefeiert hatten. Fast wirkte es so, als würde Prömel seinen Wechsel schon bereuen, bevor er überhaupt passiert ist. Die Kultur jedenfalls werde ihm fehlen: "Es ist unglaublich, wie die Unioner ihren Verein leben."

Aber auch rein sportlich gesehen könnte er immerhin auch einen Abschied aus Europa bedeuten: Union hat sich in der Tabelle nun vor die TSG Hoffenheim geschoben, die ambitionierte Taktik, Europa als Ziel auszugeben, funktioniert bislang. "Schauen wir nach dem 34. Spieltag, wozu es gereicht hat", sagte Fischer besänftigend. Das souveräne 2:0 im Heimspiel reichte immer noch nicht aus, um den Trainer vollumfänglich zufriedenstellen. Die zweite Halbzeit, in der Union den Ball den Frankfurtern überließ, nannte er "passiv" und sah sie nicht etwa als Schonung für das Pokal-Halbfinale am Mittwoch gegen RB Leipzig an.

"Ich glaube nicht, dass wir Kraft sparen konnten, weil wir mehr dem Ball hinterhergelaufen sind", sagte Fischer. Man brauche im Pokal zweimal die Leistung aus der ersten Halbzeit, darüber herrschte Einigkeit zwischen Trainer und Spielern - was bedeutet, dass nach dem Europa-League-Halbfinalisten Frankfurt auch der aus Leipzig damit rechnen muss, im schlimmsten Fall von Union überrollt zu werden.