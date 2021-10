Das Auswärtsspiel von Union Berlin in der Conference League bei Feyenoord Rotterdam (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet) ist von einem Angriff auf die offizielle Delegation des Bundesligisten überschattet worden. Die 25-Mann-Gruppe, angeführt von Union-Präsident Dirk Zingler, wurde am Mittwochabend in einer Bar in der Nähe des Teamhotels von mutmaßlichen Feyenoord-Hooligans attackiert. Das bestätigte Klubsprecher Christian Arbeit. Feyenoord kritisierte den Vorfall als "absolut verwerfliches Ereignis" und entschuldigte sich bei Union "für diesen schockierenden Vorfall". Laut Berliner Kurier wurden bei dem Überfall Barhocker als Waffen missbraucht, Gläser zerschlagen und sogar Frauen angegriffen. Nach der Flucht der Randalierer kam die Polizei und begleitete die Union-Delegation ins Hotel. Schwerere Verletzungen erlitt niemand.