Umkämpftes Spiel mit Vorteilen für Union: Am Ende steht in Amsterdam ein torloses Unentschieden.

Der 1. FC Union Berlin darf nach einem engagierten Auftritt bei Ajax Amsterdam mehr denn je vom Einzug ins Achtelfinale der Europa League träumen. Der Bundesliga-Zweite kam am Donnerstagabend im Zwischenrunden-Hinspiel zu einem 0:0. Vor 55 585 Zuschauern und Zuschauerinnen steigerte sich das in diesem Jahr ungeschlagene Team von Trainer Urs Fischer mit zunehmender Spielzeit und ließ die Offensive des niederländischen Rekordmeisters über weite Strecken harmlos aussehen. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Berlin.

Die Union-Party hatte weit vor dem Spiel am Dam, dem zentralen Platz der niederländischen Hauptstadt, begonnen. In der Johan-Cruyff-Arena fieberten rund 2600 Berliner Fans mit, immer wieder wurde Pyrotechnik gezündet. So richtig übertrug sich der Eifer zunächst aber nicht auf den Rasen. Beide Team begannen zwar engagiert, hatten aber Mühe, sich nennenswerte Chancen zu erspielen. Der Schuss Jérôme Roussillon (34.) war die erste halbwegs gute Gelegenheit der Gäste - und ging vorbei.

Die verständliche "Nervosität ablegen", hatte Fischer kurz vor dem Anpfiff bei RTL+ von seinen Spielern gefordert, kurz vor der Pause gelang das. Josip Juranović kam zur nächsten gefährlichen Aktion, Ajax-Torwart Gerónimo Rulli rettete (40.). Der niederländische Top-Club, der mit dem noch neuen Trainer John Heitinga vor der Partie schwer einzuschätzen war, war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht in der Partie.

Die offensiven Amsterdamer Schlüsselspieler Steven Bergwijn und Dušan Tadić hatten die Bundesliga-Profis in der ersten Halbzeit gut im Griff. Fischer vertraute fast derselben Startelf, die am vergangenen Samstag im Bundesliga-Topspiel RB Leipzig bezwungen hatte. Danilho Doekhi und Sheraldo Becker durften ihre Rückkehr zu ihrem einstigen Club von Beginn an erleben. Für den gesperrten Janik Haberer spielte Morten Thorsby, für Niko Gießelmann Roussillon.

VAR greift ein - das vermeintliche Siegtor für Union zählt wegen Handspiel nicht

Nach dem Wechsel brachte Heitinga den Ex-Bundesliga-Profi Brian Brobbey als weitere Offensivkraft ins Spiel. Die Gastgeber wurden etwas aktiver. Mohammed Kudus traf einen Kopfball aus vielversprechender Position nicht richtig (53.). Union blieb die gefährlichere Mannschaft. Rulli parierte einen Freistoß von Juranović (56.) und einen Kopfball von Thorsby (57.).

Die vermeintliche Führung durch den Norweger in der 65. Minute wurde wegen eines Handspiels bei der Ballannahme nach Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter zurückgenommen - unter erleichtertem Jubel des Amsterdamer Publikums. In der Schlussphase wurde Ajax wieder etwas stärker, die Fischer-Elf hielt dagegen.

Barça nur mit Unentschieden zuhause - im Rückspiel bei United unter Druck

Der FC Barcelona hat im Duell der Schwergewichte in der ersten K.o.-Runde der Europa League einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft um den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und den ehemaligen Bayern-Star Robert Lewandowski kam im Hinspiel gegen Manchester United trotz Führung nur zu einem 2:2 (1:1) und steht somit vor dem Gastspiel in England unter Druck.

Marcos Alonso (50.) hatte den Champions-League-Absteiger aus Barcelona in Führung gebracht. Doch nur wenig später glich Marcus Rashford (53.) aus. Nach einem Eigentor des französischen Vizeweltmeisters Jules Kounde (59.) lag Manchester vorne, Raphinha (76.) sorgte für das 2:2. Damit setzte Barcelona seine beeindruckende Serie fort: Seit nun 17 Pflichtspielen (15 Siege, 2 Unentschieden) ist Barca ungeschlagen, zuletzt hatten die Katalanen im Oktober eine Niederlage kassiert (0:3 gegen Bayern München in der Champions League).

Auf Kurs Richtung Achtelfinale ist Schachtjor Donezk nach einem 2:1 (2:0) gegen Stade Rennes. RB Salzburg jubelte nach einem späten Treffer von Nicolas Capaldo (88.) über ein 1:0 (0:0) gegen AS Rom und erspielte sich eine gute Position fürs Weiterkommen.