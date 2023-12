Die Fußball-Junioren von Union Berlin haben sich mit einer Niederlage aus der Uefa Youth League verabschiedet. Am letzten Spieltag der Vorrundengruppe C verloren die Nachwuchskicker der Köpenicker gegen die jungen Kicker von Real Madrid mit 0:2 (0:1). Vor der für ein Jugendspiel überragenden Kulisse von 20 744 Zuschauern im fast ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erzielte Gästestürmer Iker Bravo in der 4. und 61. Minute die Treffer für die Gäste. Trotz der Überlegenheit der Madrilenen stemmte sich die Mannschaft von Union-Trainer Marco Grote - angetrieben von den zahlreichen Anhängern - gegen die insgesamt fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Den einzigen Sieg hatte Union beim 4:1 im Heimspiel gegen die SSC Neapel gefeiert. Die große Kulisse kam auch zustande, da Union Kindern bis 12 Jahren freien Eintritt gewährte. Viele Berliner Schulklassen und Kindergärten nutzten das Angebot. Union-Präsident Dirk Zingler freute sich über die große Kulisse. "Vielleicht wird so mancher der Besucher später zum Union-Fan", sagte der Präsident, "jedes Kind sollte ein Union-Souvenir mit nach Hause nehmen." Der Verein verschenkte tausende Fahnen, Schals und Schärpen an die jugendlichen Anhänger.