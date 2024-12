Anlass bot das 1:4 bei Werder Bremen, es war gleichbedeutend mit dem nunmehr neunten sieglosen Spiel in Serie und auch in einem übergeordneten Sinn eine Enttäuschung. Man müsse das erst einmal sacken lassen, sagte Sportgeschäftsführer Horst Heldt. „Was soll ich Ihnen jetzt kurz nach dem Spiel sagen? Wir haben heute vier Tore gekriegt, wir haben eine Tendenz, die nicht gut und nicht zufriedenstellend ist, und wir haben jetzt kurz vor Weihnachten. Da müssen wir uns jetzt erst einmal sammeln“, fügte er hinzu.

Das ließ allein deshalb aufhorchen, weil die Bemerkungen fielen, als Heldt auf Trainer Bo Svensson, 45, angesprochen worden war. Der Däne amtiert seit Beginn der Saison, doch die Hoffnung, die da keimte, als er aus den ersten sieben Spielen 14 Punkte geholt hatte – nämlich, dass Union nach der furchterregenden Vorsaison einigermaßen sorgenfrei durch die Spielzeit kommen würde –, sie ist dahin. Nach 15 Spieltagen liegt Union zwar mit 17 Punkten auf einem vordergründig immer noch kommod wirkenden zwölften Tabellenrang. Die direkten Abstiegsplätze sind neun Punkte entfernt. Aber das ist allenfalls „das Fundament für den Klassenerhalt“, um die Worte von Mittelfeldspieler Rani Khedira zu bemühen. Doch auch er weiß, dass der Trend der Ergebnisse in die gleiche Richtung weist wie die fußballerische Qualität der Vorträge Unions: nach unten.

„Der Trainer erreicht uns noch“, sagt Stürmer Benedict Hollerbach – aber er ist auch der größte Profiteur im System des Trainers Svensson

Zwar betonte Svensson in Bremen, dass nicht nur sein Verhältnis zur Mannschaft, sondern auch zur sportlichen Führung „sehr gut“ sei. Allerdings hört man in Köpenick nicht nur die Nachtigallen trapsen, sondern auch die Frage, ob der auch in der Außendarstellung zunehmend mit sich selbst beschäftigte Svensson tatsächlich der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sei (und vor allem: ob er sich selbst als der richtige Mann am richtigen Ort fühlt). Die fehlenden Erfolgserlebnisse lassen sich auch auf eine recht dogmatische Spielidee zurückführen, auf einen Mangel an vielversprechenden offensiven Abläufen – ebenso darauf, dass Svensson einer Reihe von Spielern, insbesondere den Zugängen, kaum Beachtung schenkt. „Der Trainer erreicht uns noch“, sagte Benedict Hollerbach in Bremen. Er ist mit nur drei Treffern gefährlichster Stürmer einer Berliner Mannschaft, die in puncto Torgefahr nur von St. Pauli und Bochum untertroffen wird. Aber Hollerbach ist auch der bislang größte Profiteur der Svensson-Ära.

Dass diese Zeit nun ausklingt, da die Weihnachtsmetten gesungen werden, ist nicht ausgemacht. Aber das Gefühl, dass es so nicht weitergehe, bahnt sich in Köpenick immer deutlicher an. Den dänischen Trainer schützt, dass Union in der Vergangenheit auch schon bis an den Rand der Selbstverleugnung ging, wenn die Überzeugung vorhanden war, der Trainer sei der richtige. Der als Mythos verehrte Urs Fischer musste im November 2023 mehr oder weniger selbst die Reißleine ziehen. Dazu gesellen sich aktuell die Frage nach einer bestechenden Alternative – und der Mangel an Zeit. Denn die ausstehenden Hinrundenpartien – in Heidenheim und gegen den FC Augsburg – stehen schon Mitte Januar an.