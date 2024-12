Immer mal wieder schafft es eine wirklich nette Fußballfrage in die ewige Quizsendung „Wer wird Millionär“. In diesem Jahr etwa stellte Günther Jauch, als ehemaliger ZDF-Sportstudio-Moderator (was man eher weiß) und Hertha-Fan (was man eher nicht weiß) der Sportart zugetan, die schöne Frage, wie viele „1. FCs“ aktuell in der Bundesliga spielen. Experten sagen nun nach kurzem Durchgehen der Tabelle: zwei, Union und Heidenheim! Noch größere Experten fragen zurück, wann die Frage gestellt wurde. Da es der April war, lautete die Antwort: drei. Denn da war Köln noch nicht abgestiegen.