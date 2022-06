Nations League:Ungarn deklassiert England

Der vermeintliche Außenseiter gewinnt in Wolverhampton mit 4:0 und setzt sich vor Deutschland an die Spitze der Tabelle.

Vize-Europameister England hat ein Debakel erlebt und zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen gegen Ungarn verloren. Gegen den mit vielen Bundesliga-Profis bestückten Außenseiter kassierte die Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate ein 0:4 (0:1) und taumelt damit Richtung Abstieg in der Nations League. Bereits den ersten Vergleich Anfang Juni hatte England mit 0:1 verloren, Ungarn dagegen liegt an der Tabellenspitze.

Freiburg-Profi Rolland Sallai schockte England im Molineux Stadium in Wolverhampton früh, als er den ersten Angriff der Gäste zum 1:0 abschloss (16.). Southgate hatte im Vergleich zum 0:0 gegen Italien am Samstag gleich neunmal gewechselt, lediglich Torhüter Aaron Ramsdale und Reece James verblieben in der Startelf. Doch auch mit den frischen Kräften gelang die Wende gegen Ungarn nicht - im Gegenteil: In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste auf, erneut Sallai (70.), Zsolt Nagy (80.) und Daniel Gazdag (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Zwischenzeitlich sah John Stones noch die gelb-rote-Karte (82.).

In der Gruppe 4 setzten sich am Abend knapp die Favoriten durch. Die Niederlande gewann durch die Tore von Noa Lang (17.), Cody Gakpo (23.) und Memphis Depay (90.+3) mit 3:2 (2:1) gegen Wales, Brennan Johnson (26.) und Gareth Bale (90.+2) trafen für die Waliser (26.). Im Parallelspiel verloren die Polen um Robert Lewandowski nach der deutlichen 1:6-Hinspielpleite gegen Belgien auch das Rückspiel mit 0:1 (0:1). Durch den Treffer des Ex-Dortmunders Michy Batshuayi (16.) bleiben die Roten Teufel mit sieben Punkten dem Tabellenführer Niederlande (10) dicht auf den Fersen.

Die Türkei hat ihre blitzsaubere Serie in der dritthöchsten Spielklasse fortgesetzt und auch Litauen mit 2:0 (1:0) besiegt. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Kaan Ayhan (37.) und Hakan Calhanoglu (54.) trafen für das Team von Trainer Stefan Kuntz, das nach vier Spielen mit zwölf Punkten und 14:0 Toren schon fast sicher mit den Play-offs planen kann. Auch die Ukraine hat einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Gegen Irland reichte es zwar nur zu einem 1:1 (1:0), dennoch führt das vom Krieg gebeutelte Land die Gruppe 1 der Liga B mit sieben Punkten an.