Julian Nagelsmann, so heißt es immer, kann an einem Bundesliga-Wochenende nicht überall sein, aber es wäre wünschenswert, wenn ihm der DFB das endlich ermöglichen wurde, etwa durch die im Raumschiff Enterprise erprobte Beam-Technik. Am Samstagnachmittag hätte das Land den Bundestrainer zur gleichen Zeit in Dortmund und Heidenheim gebraucht, am frühen Abend hätte er dann in Köln sein sollen. Nagelsmann hat zwar seine Assistenten und Informanten, die ihm berichten können, doch nichts ist so erhellend wie die Erfahrung in Echtzeit und mit eigenen Sinnen. Wie etwa Deniz Undav bei seinem Tor zum 1:2 beim BVB einen Geistesblitz verwirklichte, der typisch ist für einen der gerissensten Gauner, die sich in Europas Strafräumen herumtreiben, das war ein Moment mit großer Aussagekraft.
MeinungBundesliga:Deutschland hat keine echte Neun? Gerade kann sich Nagelsmann vor Stürmern kaum retten
Kommentar von Philipp Selldorf
Lesezeit: 2 Min.
Woltemade, Kleindienst, Burkardt: In Deutschland gibt es endlich wieder ein reichliches Angebot an Torjägern – speziell bei Deniz Undav sollte der Bundestrainer noch mal genau hinschauen.
Nationalspieler Undav im Gespräch:„Auf einmal war Döner essen ein Problem“
Zum Start ins Final-Four-Turnier der Nations League spricht Deniz Undav über seinen Kampf gegen die Krise, unfaire Unterstellungen und eigene Zweifel – und er erklärt, warum die Nationalelf von einem Stuttgarter Sturm profitieren könnte.
Lesen Sie mehr zum Thema