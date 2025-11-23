Julian Nagelsmann, so heißt es immer, kann an einem Bundesliga-Wochenende nicht überall sein, aber es wäre wünschenswert, wenn ihm der DFB das endlich ermöglichen wurde, etwa durch die im Raumschiff Enterprise erprobte Beam-Technik. Am Samstagnachmittag hätte das Land den Bundestrainer zur gleichen Zeit in Dortmund und Heidenheim gebraucht, am frühen Abend hätte er dann in Köln sein sollen. Nagelsmann hat zwar seine Assistenten und Informanten, die ihm berichten können, doch nichts ist so erhellend wie die Erfahrung in Echtzeit und mit eigenen Sinnen. Wie etwa Deniz Undav bei seinem Tor zum 1:2 beim BVB einen Geistesblitz verwirklichte, der typisch ist für einen der gerissensten Gauner, die sich in Europas Strafräumen herumtreiben, das war ein Moment mit großer Aussagekraft.