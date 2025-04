Interview von Katalina Farkas

Das Atlas Mountain Race in Marokko gilt als eines der härtesten Bikepacking-Rennen der Welt: Auf 1300 Kilometern geht es über steinige Pisten, endlose Anstiege und Schotterstraßen voller Schlaglöcher quer durchs Atlasgebirge. 23 000 Höhenmeter, ohne Unterstützung, ohne Etappen, ohne Verpflegungsstationen, Kälte und Hitze wechseln sich ab. Marei Moldenhauer ist bei ihrer ersten Teilnahme ein doppelter Rekord gelungen. Nach nur vier Tagen, 14 Stunden und 20 Minuten erreichte sie als schnellste Frau das Ziel – und als Achte der Gesamtwertung. Noch nie hatte eine Fahrerin in der Geschichte dieses Rennens eine so gute Platzierung erreicht. Den bisherigen Streckenrekord der Frauen unterbot sie um fünf Stunden. Und das, obwohl die 29-Jährige aus Freiburg in Vollzeit als Ärztin arbeitet – und erst seit drei Jahren Radrennen fährt.