Kommentar von Philipp Selldorf

Als Yasuhiko Okudera 1977 zum 1. FC Köln kam, war er der erste Japaner in der Bundesliga. Beim rheinischen Derby gegen Fortuna in Düsseldorf wurde er allerdings nicht gastfreundlich empfangen, obwohl die NRW-Hauptstadt wegen ihrer großen japanischen Gemeinde den Ehrennamen Klein-Tokio trug. Die Fortuna-Fans grüßten Okudera mit höhnischen „Hongkong-Pfui“-Gesängen – in Abwandlung des Titels einer aktuellen Fernseh-Serie.