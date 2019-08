"Ich will den FC Bayern so übergeben, dass er auch personell gut aufgestellt ist"

Der scheidende Patron des FC Bayern spricht über die neue Rolle von Oliver Kahn - und sagt, ihm werde "schon was einfallen" für die Zeit nach seinem Rücktritt.

Der scheidende Münchner Vereinspatron Uli Hoeneß sieht in Oliver Kahn eine ideale Lösung für den Vorstand des FC Bayern. "Da ist eine großartige Entwicklung zu sehen", lobte Hoeneß den früheren Fußball-Nationaltorhüter am Freitag. Kahn habe ihn unregelmäßig immer wieder in seinem Büro zu Gesprächen getroffen. "Irgendwann hat es bei mir klick gemacht", sagte Hoeneß.

Der frühere Kapitän und Torhüter wird in den Vorstand der FC Bayern München AG berufen. Er unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. "Er hat einen hervorragenden Eindruck im Aufsichtsrat gemacht", sagte Hoeneß. Kahn sei "ein sehr reflektierender Mensch".

Zunächst fungiert Kahn als Mitglied des Vorstandes. Nach Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt Kahn von ihm das Amt des Vorstandsvorsitzenden. "Das muss man sich nicht so formell vorstellen, sondern eher fließend", sagte Hoeneß.

"Das erste Mal ohne größere Verantwortung"

Auf die Zeit nach Abgabe seiner Spitzenämter blickt Hoeneß voller Spannung. "Ich habe überhaupt keinen Plan", sagte der 67-Jährige am Freitag. Er werde das "erste Mal ohne größere Verantwortung" sein. "Das ist eine spannende Aufgabe." Seine Ehefrau Susi habe bis zuletzt nicht glauben können, dass Hoeneß seine Spitzenämter abgeben werde. "Aber eines können Sie mir glauben, wer mich kennt, weiß, dass ich kein Zigarre rauchender und Golf spielender Rentner werde." Hoeneß werde aber "schon was einfallen".

Hoeneß will am 15. November nicht wieder als Präsident des deutschen Rekordmeisters kandidieren. Seinen Vorsitz im Aufsichtsrat möchte er in der ersten Sitzung nach der Jahreshauptversammlung zur Verfügung stellen.

Sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates wird Hoeneß aber für die Dauer seiner Bestellung bis November 2023 weiterhin wahrnehmen. Er werde dem FC Bayern aber weiter als Ratgeber zur Seite stehen, kündigte Hoeneß an. "Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, von mir wird noch was zu hören sein", sagte Hoeneß.